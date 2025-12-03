Quelles sont les figurines collector à offrir à un fan de cinéma et de séries pour Noël ?

La chasse aux cadeaux de Noël est ouverte, et vous visez le fan ultime de cinéma et séries ? Oubliez les simples goodies, cette année, c’est l’excellence avec une ou des figurines collector de cinéma qui feront l’effet d’une bombe sous votre sapin de Noël !

De l’iconique Iron Man aux détails infinis au mystérieux Geralt de Riv, en passant par des éditions limitées rares, découvrez notre sélection coup de cœur pour transformer le sapin en véritable musée du pop-culture. Préparez-vous à être sacré·e « meilleur·e Père Noël » de l’année !

Marvel Legends réunit les Quatre Fantastiques

La gamme de figurines d’action Marvel Legends de Hasbro n’a fait que s’améliorer avec le temps. Surtout en ce qui concerne les personnages de l’univers cinématographique Marvel, et la collection pour The Fantastic Four: First Steps est peut-être l’une des meilleures séries jamais réalisées.

Avec Reed Richards et ses longs membres, la Femme Invisible mais entièrement visible Sue Storm, la version régulière de Johnny Storm (et une variante de la Torche Humaine). Puis, il y a Ben Grimm sous la forme de la Chose et le Surfeur d’Argent, c’est un fantastique roster de figurines. De plus, les ressemblances sur les sculptures des têtes sont exceptionnelles. La seule chose manquante est un Fantastique-Mobile à leur échelle pour qu’ils puissent se balader.

Star Wars : Les figurines Black Series de La Revanche des Sith sont prêtes pour le duel

Si vous avez manqué le pack exclusif Comic-Con exceptionnel de Hasbro d’Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker de La Revanche des Sith. Ne vous inquiétez pas, car vous pouvez toujours célébrer le 20e anniversaire de la préquelle en obtenant les deux figurines séparément.

Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, tels qu’ils sont vus dans le duel final sur Mustafar, sont disponibles en figurines individuelles. Mais elles ne sont pas livrées avec autant d’accessoires, ce qui est un peu décevant.

S’il y a un problème avec la gamme Star Wars Black Series, c’est qu’elles ne sont pas livrées avec suffisamment d’accessoires. Chacune devrait avoir au moins une tête interchangeable. Mais au moins, celles-ci ont de meilleures sculptures de tête que les précédentes versions Black Series d’Anakin et Obi-Wan.

Le Chasseur TIE Avancé de Dark Vador

N’oubliez pas qu’en plus de devenir un puissant seigneur noir des Sith, Anakin Skywalker était aussi un pilote doué. Nous voyons ces compétences en action dans le tout premier film Star Wars. C’est lorsque Dark Vador lui-même monte dans son Chasseur TIE Avancé. Il est flanqué de deux Chasseurs TIE, pour affronter l’attaque de l’Alliance Rebelle sur l’Étoile de la Mort.

Maintenant, la Vintage Collection de Hasbro a donné aux fans une nouvelle version du chasseur stellaire, avec une nouvelle figurine de Dark Vador. À l’échelle de la gamme de figurines de 3,75 pouces, ce set de véhicule est la version la plus détaillée du vaisseau pour cette gamme.

Les figurines d’horreur de NECA sont parmi les meilleures

NECA réalise les meilleures figurines d’action d’horreur, et voici les dernières sorties de 2025.

Premièrement, le fantôme le plus cool a une gamme de figurines issues à la fois de Beetlejuice et de Beetlejuice Beetlejuice. Bien que même les figurines de la suite fassent référence au film original. Il y a la version bio-exorciste de notre première rencontre avec le personnage. Puis, il y a la version classique en costume rayé noir et blanc, et la version en smoking rouge prêt pour le mariage, qui inclut ce bébé Beetlejuice terrifiant.

La gamme Gremlins est également vivante et active. Cette fois avec un pack évolutif de trois qui comprend Gizmo, la version Mogwaï de Stripe et la version monstrueuse transformée en Gremlin, avec quelques accessoires sympas.

Enfin, Evil Dead reçoit un pack sanglant de deux figurines avec Ash et Cheryl Williams et de nombreux accessoires du film.

Les Thunderbolts sont là pour sauver la situation

Thunderbolts a surpris tout le monde en étant, sans doute, le meilleur film Marvel Studios de l’année. En plus de cela, la gamme Marvel Legends de Hasbro leur a également offert une paire de figurines d’action fantastiques. Celles-ci sont vendues en pack de deux, contrairement aux figurines Marvel Legends habituelles. Peut-être parce que Hasbro anticipait que certains personnages ne se vendraient pas aussi bien individuellement, mais honnêtement, les quatre figurines sont excellentes.

Yelena Belova et Red Guardian arrivent dans un pack, tandis qu’une nouvelle version de John Walker et Sentry arrivent dans un autre. Malheureusement, il n’y a pas de versions actualisées de Ghost ou Taskmaster.

NECA reste également familial avec des figurines TMNT et Sesame Street

NECA a également sorti certaines des meilleures figurines Teenage Mutant Ninja Turtles jamais réalisées. Bien qu’ils soient à court de figurines à faire à partir des films, la gamme existe depuis assez longtemps. Il y a de nouvelles versions de figurines déjà sorties pour les nouveaux collectionneurs qui n’ont pas pu obtenir les versions originales.

Par exemple, il y a un nouveau pack de deux avec un Leonardo et un Shredder endommagés au combat issus de la bataille finale sur le toit du film original, ainsi que Keno avec son scooter de The Secret of the Ooze.

Si vous aimez la bande dessinée The Last Ronin située dans un univers alternatif TMNT, vous pourriez aimer ce pack de trois avec des versions spectrales des tortues qui n’ont pas survécu.

Les figurines X-Men ’97 obtiennent plus de mutants

Alors que certaines séries télévisées Marvel Studios ont laissé à désirer, leur meilleur effort sur le petit écran est peut-être la relance de X-Men: The Animated Series sous la forme de *X-Men ’97*.

La première vague de figurines *X-Men ’97* était X-cellemment. Et une deuxième vague vient d’arriver pour aider à compléter le roster mutant. Nous avons maintenant Morph le transformiste, Jubilee la pétillante, Cable le voyageur temporel, Sunspot l’ardent et une nouvelle version de Logan.

De plus, Hasbro Pulse propose quelques packs de deux. Il y a Rogue et Gambit en tenue de basketball, et Storm et Wolverine dans leurs designs de costumes rétro.

McFarlane Toys livre encore plus de jouets Superman et Batman

Superman et Batman sont facilement les personnages les plus aimés de l’histoire des comics DC. Chacun a joui d’un héritage considérable sur grand écran. McFarlane Toys est la marque derrière la gamme en cours de figurines DC Comics détaillées. Et cette année, ils livrent de très bonnes nouveautés pour les deux.

Tout d’abord, Superman de James Gunn a permis une nouvelle gamme solide de figurines. Non seulement vous pouvez obtenir Superman avec le chenapan de chien de son cousin, Krypto. Mais vous pouvez aussi choisir une édition théâtrale deluxe du vilain Lex Luthor, ainsi que l’élégant M. Terrific, le polyvalent Metamorpho et l’un des robots utiles de Superman.

Pendant ce temps, à Gotham City, cette année a vu la sortie d’une nouvelle gamme exceptionnelle de figurines Batman Returns. Il y a Michael Keaton en Batman, Michelle Pfeiffer en Catwoman, Danny DeVito en Pingouin (avec une version incluant son véhicule canard) et Christopher Walken en Max Shreck.

De plus, il y a plusieurs nouveaux Batmobiles, dont la version de The Batman, la voiture classique de la série télévisée de 1966, et même la Batmobile ridicule de Batman & Robin.

Oh, et nous aurions tort de ne pas donner un peu d’amour à Peacemaker. Surtout quand il a sa propre nouvelle figurine en édition théâtrale deluxe. Elle est livrée avec Eagly et quelques casques différents.

Les figurines Real Ghostbusters de Mondo sont exquises

Bien que Mondo n’ait généralement sorti que des figurines à l’échelle 1/6, ils sont récemment entrés dans les figurines à l’échelle 1/12 avec une gamme inspirée de la série animée The Real Ghostbusters.

Jusqu’à présent, Venkman et Egon ont été sortis, bien que ce dernier soit en rupture de stock, et Ray et Winston sont disponibles en précommande. Il y avait des versions collectors disponibles qui étaient livrées avec de grandes figurines de fantômes, mais celles-ci sont épuisées, donc celles disponibles ne sont livrées qu’avec de petits fantômes et de nombreux accessoires.

