Beetlejuice Beetlejuice : la fin bizarroïde du film expliquée ! Que signifie le rêve de Lydia ?

Que signifie le rêve de Lydia à la fin de Beetlejuice Beetlejuice ? Si vous avez raté ce détail, vous êtes ici au bon endroit pour découvrir notre décryptage de la fin de ce deuxième opus afin de mieux comprendre toute l’histoire !

Tim Burton renoue, pour une énième fois, avec l’humour macabre et les personnages excentriques dans Beetlejuice Beetlejuice. Ce nouvel opus a captivé le public après le premier film sorti en 1988 d’autant plus que le casting a réuni les héros du premier film à savoir Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O’Hara. Sans oublier le vent de fraîcheur que Jenna Ortega apporte.

C’est certainement la raison pour laquelle le film est devenu l’un des plus grands succès de l’année. Mais au-delà de son atmosphère délicieusement sombre, la fin du film a laissé de nombreuses questions, notamment autour des cauchemars de Lydia. Dans ce qui suit, nous allons vous dévoiler la signification du rêve de Lydia, une scène qui a marqué la fin de Beetlejuice Beetlejuice.

Un mariage chaotique et une vengeance fantomatique

La conclusion du film voit Lydia, incarnée par Winona Ryder et sa fille Astrid (Jenna Ortega) au cœur d’une série d’événements surnaturels de plus en plus incontrôlables. Après la mort accidentelle du patriarche de la famille Deetz, les funérailles sont interrompues par une série de retournements impliquant Beetlejuice et Jeremy, un fantôme manipulateur cherchant à utiliser Astrid pour revenir à la vie.

Lydia se voit contrainte de demander l’aide de Beetlejuice, promettant de l’épouser en échange de son intervention. Une bagarre éclate, et la présence de la vengeresse Delores (Monica Bellucci) menace de tout faire basculer. Cependant, grâce à l’ingéniosité d’Astrid, Delores et Rory, le fiancé de Lydia, sont éliminés. Cette intervention libère Lydia de son engagement envers Beetlejuice.

Quelle est dont la signification du rêve de Lydia à la fin de Beetlejuice Beetlejuice ?

Cependant, la fin de ce film gothique n’est pas aussi joyeuse qu’il n’y paraît. Dans les dernières scènes, Lydia fait face à une série de cauchemars troublants, dont un en particulier. Elle voit sa fille Astrid donner naissance à un monstrueux bébé Beetlejuice. Ce rêve sème le doute quant à la véritable conclusion de l’histoire. Alors que Lydia pense avoir échappé à son mariage forcé avec Beetlejuice, ce rêve semble indiquer qu’il continue de la hanter.

Le rêve de Lydia pourrait aussi symboliser l’idée que certaines promesses ou traumatismes ne peuvent pas être effacés si facilement. Bien que Beetlejuice ait été vaincu, son emprise psychologique sur Lydia persiste. Cela suggère qu’il pourrait revenir dans ses cauchemars ou même dans une potentielle suite du film. Ce bébé cauchemardesque pourrait aussi représenter les conséquences d’une alliance involontaire avec Beetlejuice. Des fois, les liens toxiques ne disparaissent parce que la menace immédiate est écartée.

Est-ce que cette scène est le caméo pour la suite de Beetlejuice ?

En fin de compte, le rêve de Lydia laisse une impression d’inachevé. Les fans ont l’impression que cela marque la volonté de Tim Burton de retrouver ses vieux démons plus tard. Beetlejuice pourrait encore perturber la tranquillité de Lydia et sa progéniture avec le ton ambivalent de la fin.

Avec ou sans Tim Burton à la manette (on apprécierait le « avec »), Beetlejuice semble ne pas vouloir prendre sa retraite. Cet opus a clôturé un chapitre tout en ouvrant des pistes pour un Beetlejuice 3. Qui sait, peut-être un nouveau film du genre. Et oui, dans l’univers de Burton les fantômes ne chôment pas !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.