Beetlejuice : la fin du film expliquée et son lien avec la suite

Sorti en 1988, Beetlejuice, réalisé par Tim Burton, est devenu un pilier incontournable du cinéma gothique. Ce mélange unique d'horreur et de comédie a captivé des millions de spectateurs à travers le monde. Les fans se préparent pour la sortie tant attendue de sa suite près de quatre décennies plus tard. Avant cela, revisitons la fin de ce chef-d'œuvre qu'est Beetlejuice.

La fin de Beetlejuice et son insolite scène finale

La conclusion du film Beetlejuice voit Adam et Barbara Maitland, les protagonistes principaux, s'adapter à leur nouvelle existence dans l'au-delà. Après avoir échoué à chasser les nouveaux occupants humains de leur maison, ils trouvent un compromis pour cohabiter pacifiquement avec eux. Cette coexistence harmonieuse montre un développement significatif dans leurs personnages : ils passent de fantômes tourmentés à protecteurs bienveillants.

Quant à Beetlejuice (Michael Keaton), vers la fin du film, son destin semble scellé. C'est notamment le cas lorsqu'il tente de forcer Lydia Deetz (Winona Ryder) à l'épouser. Son but était de revenir définitivement dans le monde des vivants. Cependant, ce plan ne réussit pas et il se retrouve dans la salle d'attente des morts, où il se fait voler son ticket de service par un sorcier vaudou. La scène humoristique suggère qu'il faudra beaucoup de temps avant qu'il ne trouve un moyen de revenir.

Des indices dissimulés pour la suite du film

La boucle laissée ouverte dans la fin de Beetlejuice fournit un terrain fertile pour une continuation de l'histoire. De fait, le personnage est simplement mis hors-jeu plutôt au lieu d'être détruit ou exorcisé de façon définitive. Cela offre à Tim Burton et aux scénaristes une facilité narrative pour justifier son retour potentiel.

En plus, le développement relationnel entre les Maitland et les Deetz laisse entendre des possibilités d'expansion de l'univers de Beetlejuice. Leur cohabitation implique que de nouvelles aventures liées au surnaturel sont toujours possibles. Ceci crée une base solide pour introduire de nouveaux personnages ou réintroduire d'anciens favoris.

Réactions et anticipation après la fin de Beetlejuice

L'impact culturel du film original a éveillé une anticipation massive pour une suite. Des scènes emblématiques ont imprimé le film dans la mémoire collective et en ont fait un sujet de discussion constant parmi les cinéphiles modernes. Parmi elles, on compte celle où Beetlejuice anime un dîner avec « Day-O » de Harry Belafonte

Des années après la fin, la confirmation officielle de Beetlejuice 2 fait grandir les attentes. Les fans se demandent comment Burton saura conserver l'essence du premier film tout en incorporant des éléments nouveaux et rafraîchissants. Presque quatre décennies se sont écoulées. Il sera intéressant de voir comment les avancées technologiques et les changements sociaux vont influencer la direction artistique et narrative de cette suite.

Somme toute, la fin de Beetlejuice laisse suffisamment de pistes et d'interrogations ouvertes pour envisager une suite viable et attrayante. La cohabitation entre les vivants et les fantômes, les destinées inachevées des personnages et l'impact durable du style visuel et thématique de Tim Burton fournissent toutes les bases nécessaires pour continuer cette saga intrigante.

