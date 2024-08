Beetlejuice 2 : ne croyez pas avoir tout vu !

L'anticipation autour du film « Beetlejuice 2 » de Tim Burton est palpable parmi les fans du cinéma. La première itération, sortie en 1988, a laissé une empreinte indélébile grâce à son atmosphère exceptionnelle et ses personnages mémorables incarnés par des acteurs tels que Michael Keaton et Winona Ryder. Avec le retour prévu pour cette suite, je vous dévoile toutes les informations disponibles sur le casting, le synopsis et d'autres détails croustillants.

À la frontière de l'épouvante et de l'humour

Ce second opus se déroule toujours dans la ville fictive de Winter River dans le Connecticut. Cette petite ville tranquille cache de nombreux secrets. Comme pour le premier film, cette paisible bourgade sert de lieu idéal pour un récit aussi halluciné. On y retrouve des excursions vers l'au-delà, un endroit où les lois de la réalité sont suspendues. Ce qui donne lieu à des situations rocambolesques.

L'histoire commence lorsque Lydia Deetz découvre d'anciens artefacts appartenant à Beetlejuice. En tentant de comprendre leur signification, elle se retrouve involontairement engagée dans une série d'événements surnaturels. Lydia finit par invoquer l'entité en répétant trois fois son nom. Ce rituel déclenche des péripéties à la fois dévastatrices et hilarantes. Ensemble, les deux protagonistes doivent naviguer entre les mondes des vivants et des morts. Humain et fantôme s'entraident pour résoudre une tragédie familiale ancienne. Ils se sont fixé comme objectif commun de sauver leur maison des forces malveillantes.

Tim Burton reste fidèle à lui-même après 34 ans

L'histoire reste truffée de références et de clins d'œil au premier film pour ravir les fans inconditionnels de Tim Burton. Son utilisation inventive du maquillage, des effets spéciaux pratiques et des décors expressionnistes a conféré au film une atmosphère singulière. Le spectacle va du sombre à l'absurde. Son approche audacieuse et non conventionnelle lui permet de créer une œuvre intemporelle surpassant les simples frontières du genre horrifique ou de la comédie.

Vous n'avez rien compris ? Je vous invite à lire l'article intitulé Films avec Tim Burton : découvrez son monde fantastique.

À la conquête d'une nouvelle génération de cinéphiles

Tout comme dans le nouveau « Ghostbusters », les spectateurs peuvent s'attendre à un bon dosage entre horreur et comédie. Chacun en retient une signature stylistique unique. L'un se déroule dans un univers gothique et grotesque propre à Tim Burton. L'autre privilégie une approche high-tech et spectrale archétypique du modernisme urbain.

Les deux offrent une nostalgie marquée par leurs préquelles légendaires respectives tout en introduisant une nouvelle génération de spectateurs aux plaisirs de ces franchises intemporelles relatives aux fantômes.

Selon les dernières annonces, « Beetlejuice 2 » arrive au cinéma le 13 septembre 2024. Le film est attendu dans les salles sombres américaines le 11 du même mois. Cette nouveauté du septième art bénéficiera probablement d'un lancement mondial et synchronisé. Comme à l'accoutumée, l'équipe assurera une tournée presse internationale.

Outre « Beetlejuice 2 », les cinéphiles anticipent plusieurs autres sorties majeures pour la rentrée. Parmi eux figurent « Dune : Part Two » de Denis Villeneuve, « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese. La liste des nouveautés attendues pour septembre inclut également « The Marvels » et son MCU toujours grandissant.

Un casting 5 étoiles pour « Beetlejuice 2 »

Michael Keaton, acteur renommé ayant prêté ses traits au personnage excentrique de Beetlejuice, détient une carrière impressionnante. Connu notamment pour ses rôles dans des films tels que « Batman » (1989) et « Birdman » (2014), il a une performance multidimensionnelle, qui lui a valu plusieurs nominations et récompenses prestigieuses. Sa versatilité l'a également amené à participer à des projets variés tels que « Spotlight » (2015) et « Spider-Man : Homecoming » (2017).

Reprenant son rôle de Delia Deetz, Catherine O'Hara apporte une touche humoristique et sarcastique au film. La comédienne vétéran a subi des transformations mémorables dans des projets comme « Home Alone » (1990) et la série acclamée « Schitt's Creek » (2015-2020), démontrant son talent exceptionnel dans différents genres cinématographiques.

Winona Ryder joue Lydia Deetz, une amatrice de l'occulte et figure centrale dès le premier volet. Sa carrière reste jalonnée de succès. Sa filmographie inclut « Edward Scissorhands » (1990), « Dracula » (1992) et « Stranger Things » (2016-présent). Actrice polyvalente, elle a été nominée aux Oscars pour ses performances dans « Little Women » (1994) et « The Age of Innocence » (1993).

De nouveaux visages dans ce second opus

Visage inédit dans la saga, Jenna Ortega se fraye un chemin à Hollywood avec des participations notables dans « Stream » (2022) et « Wednesday« (2022), la série dirigée par Tim Burton lui-même. Son rôle dans « Beetlejuice 2 » comme la fille de Lydia ajoute une couche rafraîchissante et dynamique aux intrigues familiales et supernaturelles.

L'iconique Monica Bellucci intègre ce second opus et enrichit une distribution déjà exceptionnelle. Bellucci juxtapose magnifiquement beauté et talent avec une carrière florissante impliquant des films tels que « Malèna » (2000), « The Matrix Reloaded » (2003) et « Spectre » (2015).

Version française et internationale du blockbuster

Concernant la version française, plusieurs voix emblématiques donnent vie aux personnages. Donald Reignoux prête sa voix à Beetlejuice. Il succède à Philippe Peythieu dans la version 1988. Lydia est doublée par Dorothée Pousséo, remplaçant Marie Vincent. De nouvelles contributions incluent Céline Monsarrat pour Delia Deetz et Kelly Marot pour Jenna Ortega.

Le film sortira simultanément dans plusieurs versions, notamment pour le Canada, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, le Brésil, l'Espagne ainsi que le Mexique. La distribution est assurée par Warner Bros, mais Plan B, la société de Brad Pitt prêtera également main forte.

Johnny Depp brille par son absence dans la distribution

Une rumeur circulait sur la participation de Johnny Depp à ce projet. Cependant, il se révèle qu'il ne fait pas partie du projet « Beetlejuice 2 », malgré sa collaboration notoire avec Tim Burton par le passé. Les deux hommes ont notamment travaillé ensemble avec « Edward aux mains d'argent » (1990) et « Ed Wood » (1994). Ils ont aussi signé pour « Sleepy Hollow » (1999) et « Sweeney Todd: Le Diabolique Barbier de Fleet Street » (2007).

Dans « Alice au pays des merveilles » (2010), Tim Burton confie au mythique héros des Pirates des Caraïbes » le rôle du Chapelier Fou. En 2012, il l'appelle à nouveau pour « Dark Shadows ». Ce film marque alors la fin de leur collaboration. Il n'a pas été très bien accueilli par les critiques.

Tout un festival d'effets spéciaux à voir sur grand écran

Comme on pourrait s'y attendre d'un film réalisé par Tim Burton, « Beetlejuice 2 » mettra en avant une gamme impressionnante d'effets spéciaux. Les studios derrière cette magie visuelle ne sont autres que ceux de Weta Digital. Ils tiennent leur réputation de leur travail dans des films comme « Le Seigneur des Anneaux » ou bien « Avatar« .

Les animatroniques donnent vie aux créatures bizarres et fantastiques qui peuplent l'univers de Beetlejuice. Ces effets physiques combinés à un travail numérique apportent une certaine authenticité à ce long-métrage. Les robots changent des films entièrement générés par ordinateur qui pullulent de partout. Cela dit, les paysages étranges et les empires parallèles sont numériquement réalisés. C'est aussi le cas pour les métamorphoses rapides de Beetlejuice lui-même.

Ce film tente de repousser les limites de ce qui est possible à l'écran. Ce qui crée un environnement visuel à couper le souffle. Weta Digital intégrera également des technologies de capture de mouvement pour les subtilités des performances physiques des acteurs. Les scènes de hantise à domicile, caractéristique notable du premier film.

Les apparitions fantomatiques deviennent plus impressionnantes grâce à des innovations en mapping projeté et en holographie. Ces technologies permettent de superposer des images cauchemardesques directement sur les murs du décor physique, ce qui fusionne les frontières entre réalité et imaginaire.

Difficile de faire mieux que le premier « Beetlejuice »

Sorti en 1988, « Beetlejuice » est devenu rapidement un classique culte. Tim Burton réinvente le genre horreur à sa manière. Il apporte une esthétique gothique et une narration teintée de fantastique. L'histoire de Barbara (Geena Davis) et de Adam Maitland (Alec Baldwin) a conquis les cinéphiles. Plus de 600 000 personnes ont fait le déplacement dans les salles sombres pour voir et revoir ce long-métrage depuis sa sortie.

La même histoire de hantise et de malice, mais autrement

Pour les néophytes, le couple fraîchement décédé essaye de chasser les nouveaux occupants de leur maison, les excentriques Deetz. BeetleJuice, un autre fantôme dans la maison, fut engagé pour aider dans cette tâche. Son comportement imprévisible compliqua les choses. Le film combinait des éléments de comédie macabre et de fantastique. Il se distinguait nettement dans la cinématographie de l'époque.

Avec un budget modeste de 15 millions de dollars, « Beetlejuice » engrangea près de 74,7 millions de dollars au box-office. Les équipes autour de Tim Burton parviennent à transformer un scénario simple en un chef-d'œuvre artistique. Elles utilisent des techniques novatrices comme le stop-motion et des maquillages spectaculaires. Sous ses directives, chaque détail, de la conception des décors à la musique composée par Danny Elfman – servait à créer un univers cohérent et immersif.

La barre est bien haute pour « Beetlejuice 2 »

Le budget de tournage de ce long-métrage est estimé à environ 80 millions de dollars. Ce montant relativement élevé témoigne de l'ambition du projet. Il vise à surpasser les effets visuels phénoménaux de son prédécesseur tout en maintenant l'atmosphère singulièrement macabre, mais sympathique.

La durée annoncée de 123 minutes promet des scènes à la fois denses et inattendues. Cette longueur permet au film de développer ses multiples arcs narratifs sans sacrifier la fluidité ou l'engagement du public. Les fans auront largement de quoi être divertis par les aventures ininterrompues mêlant horreur, comédie et drame familial.

