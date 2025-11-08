Le retour du V8 chez Toyota : tout sur le nouveau bloc moteur avec une technologie atypique

Alors qu’on l’annonçait condamné par l’électrification, le V8 fait son grand retour chez Toyota ! Le constructeur japonais dégaine une surprise de taille avec un tout nouveau bloc essence qui défie les conventions.

Sa particularité ? Une technologie de combustion révolutionnaire qui promet d’allier puissance brute et efficacité inédite. Entre tradition musculaire et innovation de pointe, Toyota réinvente l’âme thermique pour le plaisir des puristes. Préparez-vous à entendre rugir un son qui avait disparu des catalogues… mais en mieux !

Toyota relance le V8 : la révolution hybride qui défie l’ère électrique

Les rumeurs s’avèrent fondées : Toyota officialise le retour du V8 dans une version résolument moderne. Alors que la dernière création du géant japonais remontait au 5.0 litres de la Lexus LC 500, un nouveau bloc twin-turbo hybride est confirmé par Takashi Uehara, patron mondial des motorisations Toyota. Présenté au Japan Mobility Show, ce V8 équipera notamment le concept sportif Lexus, marquant l’arrivée imminente d’une nouvelle ère pour la performance nippone.

Une mécanique de haute voltige

Loin d’être une simple évolution, ce V4.0 litres twin-turbo hybride s’inscrit dans la famille modulaire des nouvelles motorisations Toyota. Développé à partir du quatre-cylindres 2.0 litres de 400 chevaux présenté sur le GR Yaris Concept, il promet des performances exceptionnelles.

Selon BestCar, la partie thermique développerait 720 chevaux, auxquels s’ajoutent 180 chevaux électriques. Cela porte la puissance totale à près de 900 chevaux. Conçu pour les hauts régimes, ce moteur fonctionnera avec une transmission automatique à commandes au volant.

Deux jumeaux aux caractères distincts

Sinon, la marque a mentionné que deux véhicules partageront cette mécanique d’exception. Il s’agit du Toyota GR GT et le successeur de la Lexus LFA, temporairement baptisé LFR. Observés lors du Festival de Speed de Goodwood 2025, ces prototypes arborent des philosophies différentes.

Le GR GT, qui débarque en décembre 2025, adoptera une configuration moteur central et visera la Porsche 911 Turbo S. La version Lexus, plus sophistiquée, privilégiera la puissance à haut régime et la signature sonore.

Une stratégie audacieuse en pleine transition

Alors que l’industrie automobile accélère sa transition électrique, Toyota peut surprendre. Pourtant, le constructeur mise sur son expertise hybride pour concilier performance et responsabilité environnementale.

Ce V8 hybride non rechargeable répond aux normes d’émissions mondiales tout en conservant l’émotion thermique, à l’instar du moteur V10 hybride de la Lamborghini Temerario. Une position qui souligne la singularité de Toyota dans le paysage automobile actuel.

Une symphonie mécanique préservée

Les teasers officiels dévoilent une signature sonore prometteuse : un grondement mécanique profond évoluant vers un hurlement turbo caractéristique. L’assistance électrique se manifeste par une ponctualité accrue dans les reprises. Et cela n’altère pas le caractère vivant de la mécanique. Si le cri strident du V10 de la LFA n’est pas de retour, Toyota semble avoir préservé l’âme vibrante qui faisait le charme de ses sportives.

La technologie au service de la passion

Ce V8 hybride incarne la philosophie de Toyota : extraire le maximum de performance sans recourir à des solutions extrêmes. Le moteur électrique comble les lacunes du turbo, lisse la courbe de couple et affine le contrôle des accélérations. La conception modulaire permet des économies d’échelle, cette architecture pouvant décliner ses principes jusqu’aux compactes sportives comme la Corolla GR.

L’émotion comme ligne d’horizon

Le GR GT, dont la révélation complète est prévue le 5 décembre, marquera le premier acte de cette renaissance du V8. La Lexus LFR suivra en 2026, dosant carbone et technologies pour rivaliser avec McLaren et Ferrari.

Plus qu’une simple motorisation, ce V8 hybride représente un manifeste : chez Toyota, on considère que l’émotion automobile et le respect de l’environnement peuvent faire bon ménage. Un message qui résonne comme une déclaration d’amour aux puristes de la mécanique.

