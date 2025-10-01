La Toyota GR86 Yuzu 2026 : une légende qui attise la curiosité des passionnés

Toyota GR86 Yuzu 2026 : le citron qui donne des ailes ! Inspirée du fruit japonais légendaire, cette édition spéciale fuse entre les circuits avec son jaune électrique et son poids plume de 1 tonne et 275,5 kg.

Limitée à 860 exemplaires, elle combine freins Brembo, différentiel Torsen et moteur boxer de 228 chevaux dans un équilibre parfait. Préparez-vous à un concentré de plaisir pur : la légende sportive n’a pas fini de faire parler d’elle !

Un citron qui n’a pas la cote

Au Japon, le yuzu est un agrume aromatique très prisé. Chez Toyota, c’est le nom de code d’une édition spéciale de la GR86. Par contre elle n’a rien d’un « citron » au sens américain du terme – bien au contraire. Avec sa couleur jaune éclatante et ses jantes noires de 18 pouces, cette version limitée à 860 exemplaires incarne le pur plaisir automobile. Dans un marché où les coupés sportifs accessibles se font rares, Toyota et Subaru méritent des applaudissements. C’est pour avoir maintenu cette plateforme alléchante.

L’art de la légèreté maîtrisée

Avec son poids plume de 1 tonne et 275,0 kg, la GR86 Yuzu fait pâlir d’envie des voitures bien plus prestigieuses. Son moteur boxer quatre cylindres de 2,4 litres développe 228 chevaux, ce qui représente moins de 10 livres à tracter par cheval. Elle peut atteindre de 0 à 100 km/h tombe en 6,1 secondes avec la boîte manuelle. Quel est le secret de cette voiture ? Une philosophie tournée vers l’agilité plutôt que la puissance brute, complétée par un différentiel autobloquant Torsen qui optimise la traction dans les virages.

Le paquet performance qui fait la différence

La version Yuzu hérite de série du pack performance de Toyota. Au programme : des freins Brembo avec étriers rouge vif, des amortisseurs Sachs et des pneus Michelin Pilot Sport 4. Le volant directionnel électrique (13,5:1) offre une précision chirurgicale. Même coincé dans les embouteillages de Napa, le conducteur sent immédiatement le potentiel sportif de la voiture. C’est ce qu’a découvert un journaliste lors de son trajet vers le circuit de Sonoma.

L’épreuve du feu : le circuit de Sonoma

Sur le tracé californien aux multiples dénivelés, la Yuzu Edition révèle tout son potentiel. Le passage des vitesses au volant devient un jeu, le régime moteur atteignant allègrement les 7 000 tours/minute. Le mode Track permet de pousser l’adhérence sans prendre de risques inconsidérés. Les pneus Michelin offrent une adhérence remarquable, même si – comme l’a prouvé le champion de GR Cup Westin Workman – des pneus slick permettraient d’explorer des limites encore plus élevées.

Le prix du plaisir

Si la Toyota GR86 de base démarre à environ 27 200 €, l’édition Yuzu, plus exclusive, affiche près de 31 900 € avec la boîte manuelle. Un surcoût justifié par son équipement technique et son esthétique unique. Disponible depuis le 1er octobre, cette version limitée représente peut-être la dernière chance de s’offrir une voiture qui se conduit au circuit comme on en rêvait autrefois. Elle est légère, vive et résolument amusante. De quoi rendre hommage au vrai yuzu, ce fruit qui ne laisse jamais indifférent.

