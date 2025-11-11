Le Renault Trafic Escapade, le van pour partir en road-trip sans souci d’autonomie

Renault a pensé à vous avec le Trafic Escapade, le van qui transforme le moindre chemin de terre en avenue des possibles. Ce bijou d’autonomie cache lit, kitchenette et rangements malins pour des escapades sans compromis.

Finies les corvées de tente et les nuisances des campings bondés : ici, c’est vous le capitaine de votre road-trip ! Alors, prêt à tourner la clé pour vivre l’aventure sur quatre roues ?

Le Trafic Escapade : le nouveau compagnon de route de Renault

Alors que le salon Van Life Expo ouvre ses portes à Bordeaux, Renault dévoile son dernier-né : le Trafic Escapade. Ce fourgon aménagé homologué camping-car vise clairement le marché florissant des véhicules de loisirs. Positionné en entrée de gamme face au plus luxueux Spacenomad, ce nouveau modèle confirme l’ambition de la marque au losange de s’imposer dans l’univers de la vanlife. Commercialisation prévue pour début 2026, avec l’objectif affiché de séduire les amateurs d’évasion sans se ruiner.

L’art de la simplicité maligne

Le Trafic Escapade se distingue par son approche accessible sans compromis sur l’homologation VASP. Entre l’utilitaire classique et le Spacenomad au toit relevable, il trouve sa place dans la gamme loisirs de Renault, d’autant plus que le projet Kangoo Spacenomad est finalement abandonné. L’habitacle révèle des trésors d’ingéniosité avec ses deux rangées de sièges dont la seconde est pivotante, une banquette-lit deux places surélevée libérant un coffre, et un module cuisine compact intégrant évier escamotable, réchaud à gaz et même une douchette.

Confort et technologie au rendez-vous

Renault n’a pas lésiné sur l’équipement avec une climatisation automatique de série et le système multimédia Easy Link avec écran tactile de 8 pouces compatible smartphone. Les deux finitions Evolution et Iconic permettront de personnaliser son véhicule. Cette dernière ajoutant une table escamotable, des jantes alliage 17 pouces, un chargeur à induction et une caméra de recul. De quoi voyager en toute sérénité, que ce soit pour le trajet quotidien ou les escapades week-end.

Une mécanique adaptée à toutes les routes

Sous le capot, le Trafic Escapade mise sur le diesel 2.0 l Blue dCi décliné en deux versions : 150 ch (boîte manuelle ou automatique EAG9) et 170 ch (exclusivement en automatique). Cette offre mécanique variée couvre un large spectre d’usages tout en maintenant une consommation raisonnable. Disponible en deux longueurs, le véhicule se veut aussi à l’aise sur l’autoroute que sur les routes de campagne.

Le pari audacieux de Renault

Avec le Trafic Escapade, Renault vise directement les références du marché que sont le Volkswagen Transporter California et le Ford Transit Custom Nugget. Son atout maître : proposer une alternative plus abordable sans sacrifier la polyvalence, avec jusqu’à 7 places modulables. Ce compromis entre utilitaire familial et van aménagé pourrait bien séduire les Européens en quête de liberté. Reste à connaître le prix de cette liberté : les tarifs définitifs seront dévoilés juste avant la commercialisation au premier trimestre 2026.

