Le jeu Black Myth Wukong s’offre un SUV collector chez BYD !

Le phénomène Black Myth: Wukong, le jeu chinois au succès planétaire qui a fait plus de 10 millions de ventes en trois jours, s’invite désormais sur la route. Le constructeur automobile BYD dévoile une édition limitée de son SUV Fangchengbao Tai 3 version Black Myth Wukong.

Inspirée par les « 72 transformations » du Roi-Singe ce véhicule est noir et or, en plus d’être bardé d’accents gaming et de détails mythologiques. Officiellement, c’est un collector ! Il fusionne culture pop et mobilité verte. De quoi faire rouler les gamers… et les férus de SUV puissants !

Quand le jeu vidéo rencontre l’automobile

Très récemment, BYD, le géant chinois des véhicules électriques, vient de frapper un grand coup en dévoilant une édition spéciale inspirée du jeu Black Myth: Wukong ! Imaginez cela ! C’est là un jeu mondialement populaire et il est maintenant représenté dans le mone de l’automobile ?!

Qui aurait cru que l’un des jeux ayant l’un des plus haut records de ventes avec plus de 20 millions d’exemplaires écoulés en un mois inspire le design automobile d’une marque tout aussi globalement connue ?

Le Fangchengbao Tai 3 Black Myth: Wukong Edition est un SUV hybride rechargeable bardé de références au célèbre Roi-Singe de La Pérégrination vers l’Ouest. C’est là un classique de la littérature chinoise du XVIe siècle. De quoi séduire les gamers et les amateurs de pop culture asiatique.

Un design qui « transforme » l’ordinaire en extraordinaire

Avec son thème des « 72 transformations » – un pouvoir mythique de Sun Wukong –, ce SUV BYD Black Myth Wukong est compact. Il arbore une robe noire rehaussée de doré, un bouclier avant redessiné, des projecteurs sur le toit et des jantes bicolores.

Même le faux scoop sur le capot qui est purement esthétique, avouons-le rappelle les excès stylistiques des pick-up puissants. BYD assume le côté « spectacle », et c’est plutôt réussi. Le coffre arrière, orné du logo Fangchengbao et du mot « Wukong » en doré, parachève le look.

Une collaboration qui dépasse les frontières du gaming

Par la suite, ce n’est pas la première fois que BYD s’associe à Black Myth: Wukong. Déjà, lors du Salon de l’auto de Shanghai 2025, la marque avait présenté des versions spéciales de la Han L (berline).

Il y a aussi eu la Seal 06 GT (break) et de la Denza Z9 GT. Ce sont toutes des auto habillées aux couleurs du jeu. C’est là une stratégie marketing audacieuse qui mise sur l’engouement des jeunes pour l’univers vidéoludique, tout en ancrant BYD dans la culture pop mondiale.

Le Tai 3, un SUV hybride pas comme les autres

Ensuite, sous ses airs de bête de scène, le SUV BYD Black Myth Wukong Tai 3 reste un véhicule pratique. C’est le plus petit modèle de la gamme Fangchengbao. Il se positionne comme un SUV urbain accessible. En convertissant son prix de 133 800 yuans en euros hors taxes (HT), cela équivaut approximativement à 18 200 € pour la version de base.

Avec ses finitions premium et ses détails gaming, BYD cible clairement une génération connectée, friande de technologies et de designs audacieux. C’est une approche qui rappelle les éditions spéciales des constructeurs occidentaux, mais avec une touche résolument asiatique.

BYD, maître des collaborations improbables

Enfin, en mariant mythologie chinoise, gaming et mobilité électrique, BYD prouve une fois de plus son talent pour surprendre. Après les partenariats sportifs (comme celui avec l’UEFA EURO 2024™), la marque explore désormais l’univers du divertissement.

C’est là une façon habile de se distinguer dans un marché ultra-concurrentiel. Mais BYD consolide aussi son image de marque innovante et résolument jeune. Reste à savoir si cette édition limitée franchira les frontières de la Chine… Affaire à suivre !

