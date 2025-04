Du gaming à la réalité : Hyundai lance la construction de l’Insteroid en vrai !

Hyundai a présenté l’Insteroid au Salon de l’Auto de Séoul et souhaite maintenant donner vie à ce concept car inspiré de l’univers du gaming.

Initialement présenté lors du Salon de l’Auto de Séoul, l’Insteroid était juste un concept car de Hyundai inspiré du monde du gaming. La marque coréenne vient néanmoins d’annoncer qu’elle avait l’intention de donner vie à ce véhicule. Avec ce projet audacieux, Hyundai s’impose comme l’un des constructeurs les plus innovants de l’industrie.

L’Insteroid, un concept de Hyundai issu du gaming

Le Hyundai Insteroid est plus qu’une simple voiture, c’est une œuvre visionnaire. Elle reflète l’évolution vers une symbiose entre réalité physique et univers numérique. Le design de l’Insteroid de Hyundai s’appuie en outre sur les codes visuels du gaming. Cela va des graphismes pixélisés aux animations sonores immersives dans l’habitacle. Le véhicule présente également un look agressif. Il arbore des prises d’air imposantes, un aileron massif et une signature lumineuse pixelisée qui accentuent son esthétique futuriste.

Lors de la présentation du Hyundai Insteroid au Salon de Séoul, le fabricant a également souligné que son concept issu du gaming intègre toutes sortes de fonctionnalités. Je citerais notamment le Drift Mode. Elle tire ces fonctions de la célèbre Ioniq 5 N, mais avec une touche vidéoludique. Des animations spécifiques s’affichent sur les écrans du tableau de bord à chaque changement de mode. Elles fournissent ainsi une expérience de conduite qui rappelle les simulations de courses de jeux vidéo.

Une simple vision qui s’est transformée en un projet réel

Selon Hyundai, la firme ne se limite pas à un simple concept pour l’Insteroid inspirée de l’univers du gaming. Elle envisage désormais de produire ce modèle en série limitée. Cette décision se base d’ailleurs sur l’enthousiasme du public ainsi que les critiques. Elle marque en outre une volonté de combiner innovations technologiques et esthétisme. Son but : séduire une clientèle jeune, passionnée à la fois par les voitures et les jeux vidéo.

La marque s’appuie par ailleurs sur son studio de design européen pour cette production. Ce faisant, Hyundai prévoit d’équiper l’Insteroid issue du gaming de performances proches de celles d’une supercar électrique. Sa puissance sera d’environ 600 CV et son autonomie respectable grâce à une batterie de dernière génération. Le constructeur sud-coréen veut également intégrer des fonctionnalités connectées inédites qui feront de l’Insteroid une voiture high-tech et hautement performante.

