Le FBI et la Mercedes ultra-rare : découvrez l’enquête qui mène à la saisie d’une voiture légendaire

Quand le FBI sonne à votre porte, ce n’est pas pour une révision gratuite. Surtout si vous possédez une Mercedes CLK GTR Roadster ultra-rare, un chef-d’œuvre de 1954, victime d’une enquête.

Cette enquête improbable, digne d’un roman policier, mêle soupçons de fraude, traçage de fonds opaques et chasse à la voiture de collection la plus convoitée au monde. Suivez-nous sur les traces d’une saisie spectaculaire qui secoue le monde feutré des collectionneurs. Préparez-vous, l’histoire décolle !

Le FBI met la main sur une Mercedes CLK GTR Roadster, une pépite d’une valeur astronomique

Dans une saisie qui ressemble à un scénario de film hollywoodien, le FBI s’est emparé d’une véritable licorne automobile. C’est une Mercedes CLK GTR Roadster. Ce modèle ultra-exclusif a été produit à seulement six exemplaires dans le monde. Et sa valeur dépasse allègrement les 10 millions d’euros. Selon les autorités, ce véhicule rarissime appartenait à un ancien snowboardeur olympique canadien. Ryan Wedding, aujourd’hui considéré comme un baron de la drogue d’envergure internationale et traqué par toutes les polices d’Amérique du Nord.

De la gloire olympique à la tête d’un empire criminel

L’histoire est pour le moins atypique. Ryan Wedding, qui a représenté le Canada aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002, aurait troqué sa carrière sportive contre celle de chef d’un vaste réseau de trafic de cocaïne. Le ministère de la Justice américain compare l’ampleur de son organisation à celles de figures légendaires. C’est un peu comme Pablo Escobar ou « El Chapo ». Son réseau aurait généré des revenus d’environ un milliard de dollars par an. Ce qui explique aisément comment il a pu acquérir une voiture d’une telle valeur.

Une voiture née pour la compétition

La Mercedes CLK GTR n’est pas une supercar ordinaire. Elle est née à la fin des années 90 d’une contrainte réglementaire de la FIA, qui obligeait les constructeurs à produire quelques exemplaires routiers de leur modèle de course pour pouvoir concourir. En somme, Mercedes a ajouté des clignotants et des plaques d’immatriculation à un pur prototype de compétition. La version Roadster, assemblée par le partenaire HWA, est la plus rare de toutes, avec seulement six unités produites, ce qui en fait un objet de collection d’une valeur inestimable.

Une saisie et un fugitif toujours en cavale

Cette saisie spectaculaire, annoncée par le FBI de Los Angeles sur les réseaux sociaux, intervient dans le cadre d’une vaste enquête. Elle a déjà conduit à l’arrestation de plusieurs complices. Cependant, Ryan Wedding court toujours. Et une prime de 15 millions de dollars est offerte pour toute information menant à son arrestation. Pendant ce temps, sa Mercedes d’exception, probablement le châssis numéro 5 vendu récemment pour près de 12 millions de dollars, dort dans une fourrière, loin des garages climatisés qui lui étaient destinés.

Un destin insolite pour un chef-d’œuvre automobile

Cette affaire mêle ainsi le monde feutré des supercars mythiques aux sombres réalités du grand banditisme international. La CLK GTR Roadster, symbole ultime de performance et d’exclusivité, devient malgré elle un trophée de guerre pour les forces de l’ordre et pourrait bien, à terme, être revendue par l’État américain. Une fin de parcours improbable pour une automobile destinée à briller dans les plus belles collections privées du monde.

