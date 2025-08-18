Mercedes-AMG inspire le nouveau PC portable MSI

Quand le prestige de Mercedes-AMG rencontre la puissance de l’IA, la marque MSI dévoile un ordinateur portable d’exception. Il s’agit du Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition.

MSI annonce la sortie mondiale du Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition. C’est un ordinateur portable qui conjugue design inspiré de la course automobile et performances IA de dernière génération. Disponible dès maintenant en France à partir de 2 499 €, il vise les professionnels exigeants autant que les passionnés de belles mécaniques.

Un design taillé pour la vitesse et l’élégance

Le Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport ne se contente pas d’un logo prestigieux. Il arbore une esthétique directement inspirée de la palette de couleurs AMG, avec des touches argentées, grises et rouges. Le logo AMG Motorsport est gravé au laser. Le châssis en alliage magnésium-aluminium assure robustesse et légèreté : seulement 1,5 kg pour moins de 19 mm d’épaisseur. Un ensemble d’accessoires exclusifs, du tapis de souris AMG GT à la housse personnalisée, accompagne le produit.

Eric Kuo, vice-président exécutif de MSI, souligne : « Le Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Edition est plus qu’un simple ordinateur portable, c’est une déclaration d’excellence en matière de design. » Dans un marché où la personnalisation premium devient un atout stratégique, cette édition limitée joue la carte du lifestyle technologique.

IA embarquée pour des performances professionnelles

Sous son capot, le Prestige 16 AI+ intègre le processeur Intel® Core™ Ultra 9 avec NPU. Il est capable de délivrer jusqu’à 120 TOPS pour les tâches accélérées par l’IA. MSI positionne clairement ce modèle comme un PC Copilot+, optimisé pour le montage vidéo, la création 3D et l’IA générative. Son moteur AI Engine ajuste automatiquement les performances en fonction de l’usage, de la présentation au rendu complexe.

La dalle OLED UHD+ 16 :10 est signée Samsung Display et certifiée VESA DisplayHDR 600 True Black. Elle offre 100 % de couverture DCI-P3. Cette précision colorimétrique répond aux standards des photographes, designers et créateurs de contenu. Il est doté d’une batterie de 99,9 Wh et la technologie AI Noise Cancellation Pro. Ainsi, MSI promet une journée entière de travail fluide, même en environnement bruyant.

Sécurité, connectivité et un “petit frère” plus sportif

Pensé pour les professionnels, le Prestige 16 AI+ embarque une webcam infrarouge 5 MP compatible Windows Hello, un cache physique, le module TPM 2.0 et Microsoft Pluton. Deux ports Thunderbolt™ 4, HDMI™ 2.1, lecteur SD et LAN RJ-45 assurent une connectivité complète sans adaptateur.

MSI décline aussi la collaboration avec AMG sur un modèle encore plus orienté gaming : le Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Ce dernier est équipé d’un GPU RTX 5070 et du système de refroidissement Cooler Boost 5. Avec son tarif de départ à 3 499 €, il s’adresse aux amateurs de performances brutes. Grâce à l’ADN de la haute performance automobile et de l’innovation informatique, MSI et Mercedes-AMG Motorsport souhaite faire du PC un objet de passion autant qu’un outil de travail.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

