Performance et design : les ordinateurs MSI GeForce RTX™ arrivent !

MSI a lancé ses ordinateurs portables qui sont équipés des puissants GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5070 et 5060. Ces nouveaux modèles débutent à partir de 1499 €. Ils sont conçus pour répondre aux besoins des gamers et créateurs. Ils offrent des caractéristiques de pointe et un style inimitable.

MSI lance sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables équipés des derniers GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5070 et 5060. Ces modèles, parfaits pour les gamers et créateurs, redéfinissent les critères de performance et d’efficacité. Leurs designs, du futuriste au sophistiqué, sont conçus pour s’adapter à tous les styles et besoins. Avec des écrans allant jusqu’à 18 pouces, ces nouvelles machines MSI offrent un confort et une expérience de jeu sans précédent.

Des innovations marquantes pour les gamers et créateurs

Les nouveaux ordinateurs portables MSI intègrent des composants haut de gamme pour offrir des performances exceptionnelles. Que ce soit pour le gaming ou pour la création de contenu, les modèles dotés des GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5070 et 5060 garantissent une fluidité et une puissance de calcul impressionnantes. La série Crosshair, par exemple, avec son écran 18 pouces, se distingue par sa capacité à atteindre une puissance combinée de 170 W grâce à la technologie MSI OverBoost. Ce modèle, disponible à partir de 2299 €, place la barre très haut dans sa catégorie, en particulier pour les utilisateurs à la recherche d’un PC portable capable de gérer les applications les plus exigeantes.

La série Katana, quant à elle, revient avec un design plus épuré et raffiné. Dotée des couleurs modernes comme le « Midnight Gray », elle intègre un châssis résistant aux empreintes et des composants de haute performance. À partir de 1499 €, cette gamme offre aux utilisateurs des configurations puissantes avec des GPU RTX™ 5070 ou 5060. Elle garantit une expérience fluide pour le gaming et la création graphique.

Un design audacieux pour la série MSI Cyborg

La série Cyborg présente un design industriel audacieux, inspiré de l’esthétique Cyberpunk. Les ordinateurs portables sont disponibles en formats 15 et 17 pouces. Ils possèdent des bords translucides et des motifs qui rappellent un exosquelette. Cette série intègre les GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5070 et 5060 et mise sur un look futuriste pour séduire les utilisateurs à la recherche d’un appareil à la fois performant et visuellement unique.

Les modèles équipés du RTX™ 5060 seront disponibles dès août 2025 à partir de 1599 €. Ils offrent une alternative esthétique et puissante pour les gamers et créateurs. Avec cette série, MSI réussit à allier précision technique et innovation esthétique. Elle redéfinit ainsi ce que peut être un ordinateur portable dédié aux performances graphiques et à l’expérience immersive.

MSI, un leader en innovation technologique et esthétique

MSI continue de se démarquer dans l’industrie des ordinateurs portables avec des modèles toujours plus puissants, mais aussi plus élégants. MSI réaffirme sa mission de perfectionner l’équilibre entre technologie et esthétique. Pour cela, la marque associe la puissance des GPU NVIDIA GeForce RTX™ 50 à un design innovant. Ces nouveaux modèles offrent une expérience utilisateur fluide et immersive. Ils sont capables de répondre aux défis les plus complexes du gaming et de la création. Les utilisateurs peuvent désormais découvrir ces modèles sur le site de MSI et profiter des offres spéciales actuelles.

