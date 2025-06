Lancia Gamma 2026 : la renaissance d’une légende avec une touche futuriste !

Après des années d’absence, la Lancia Gamma annonce un retour explosif en 2026. Au programme : élégance, technologie et héritage réinventés !

En 2026, la Lancia Gamma va faire une entrée fracassante dans le monde des voitures premium. Icône italienne des années 70, elle revient en 2026 sous la forme d’un fastback crossover électrique, repoussant les limites du design et de la technologie. Adieu l’ordinaire : Lancia promet un modèle d’exception, exclusif, assemblé avec fierté en Italie.

L’élégance au service de la modernité pour cette renaissance

Préparez-vous à vivre un choc esthétique ! La nouvelle Lancia Gamma, prévue pour 2026, frappe fort avec sa silhouette fastback de 4,7 m. Elle allie également lignes fluides et allure sportive.

Ce modèle s’inspire en outre par l’illustre Gamma de 1976. Il s’impose alors comme le porte-étendard du luxe italien moderne. Cette Lancia se distingue en outre par sa signature lumineuse “calice” et son style crossover. Elle vise directement les BMW i4, Mercedes CLA EV ainsi qu’Audi A4 e-tron.

À bord de la Gamma 2026, retrouvez l’habitacle le plus raffiné de l’histoire de Lancia. Il intègre des matériaux nobles et des technologies de pointe, dans l’esprit du concept Pu+Ra HPE. Plus qu’un clin d’œil au passé, c’est un véritable hommage, revisité pour les fans du haut de gamme et les amateurs de design avant-gardiste.

Hybride ou électrique, la Lancia Gamma 2026 casse les codes

Sous le capot, la révolution s’organise. On a une gamme électrifiée avec une version tout électrique. Celle-ci déploie 280 à 350 CV et se munit d’une batterie 97,2 kWh pour 700 km d’autonomie. Cette version de la Lancia Gamma 2026 est construite sur la plateforme STLA Medium, qu’elle partage avec le Peugeot e-3008 ou l’Opel Grandland.

Les puristes pourront, en outre, opter pour la version hybride légère, 1.2, 136 CV. Sinon, vous avez aussi la version plug-in, 1.6 turbo, 195 à 225 CV. La marque les a conçues pour allier plaisir de conduite et respect des normes européennes.

Fabriquée à Melfi, en Italie, cette voiture entend bien s’imposer sur la scène internationale. La Lancia Gamma 2026 propose également une édition HF Integrale en ligne de mire pour les amateurs de performances. Un retour est aussi envisageable sur le marché britannique. Somme toute, ceci marque le grand retour de Lancia au sommet de l’automobile européenne.

