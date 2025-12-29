La vérité derrière la flotte de robotaxis de Tesla : pour l’instant, c’est encore l’homme qui conduit

À San Francisco, les fameux « robotaxis » Tesla sillonnent bien les rues. Mais si vous espériez discuter avec un ordinateur, préparez-vous à une déception. Leur permis ? Celui d’un simple service de VTC. Leur secret ? Un humain trône discrètement derrière le volant, qualifié d’« opérateur IA ».

Loin de la capsule autonome fantasmée, l’avenir de la mobilité a, pour le moment, encore un visage… et deux mains sur le guidon. Le rêve est en stand-by, la réalité, elle, roule déjà.

Des « Robotaxis » Tesla sur les routes… mais où est le robot ?

À San Francisco, l’avenir de la mobilité a une curieuse odeur de déjà-vu. Tesla déploie en ce moment même une flotte de plus de 1 000 véhicules, principalement des Model Y, officiellement enregistrés comme robotaxis. La réalité derrière le terme est pourtant beaucoup plus terre à terre. Ces voitures opèrent sous un simple permis de transport avec chauffeur, le même que celui d’une compagnie de VTC classique.

Le système de conduite autonome FSD (Full Self-Driving) est bien activé, mais la réglementation californienne est inflexible : un opérateur humain doit impérativement rester derrière le volant, prêt à reprendre le contrôle. L’expérience ressemble donc bien plus à un Uber estampillé Tesla qu’à la révolution sans conducteur tant promise.

Le Cybercab est-il condamné à rester une vitrine futuriste ?

Pendant que ces « taxis supervisés » font leurs courses dans la baie, la vraie voiture autonome de Tesla semble vivre une vie parallèle. D’un côté, le séduisant concept Cybercab, présenté comme la capsule du futur sans volant ni pédales, trône dans les showrooms. De l’autre, des tests à petite échelle de véhicules véritablement autonomes ont lieu… au Texas, profitant d’un cadre réglementaire plus souple.

Cet écart révèle une stratégie en deux temps : démontrer un service commercial immédiat (même s’il est assisté) tout en perfectionnant la technologie en coulisses. Mais tant que le régulateur californien, très prudent, n’accordera pas le sésame pour une opération sans supervision, le Cybercab risque de rester une belle vision, littéralement prise au piège derrière la vitre.

Une communication géniale ou un effet d’annonce déroutant ?

Difficile de ne pas avoir un sentiment de flou artistique. Elon Musk promet une conduite autonome complète et des flottes de robotaxis « pour l’année prochaine » depuis près d’une décennie. Aujourd’hui, qualifier de « robotaxi » un service nécessitant un chauffeur qualifié d' »opérateur IA » entretient une ambiguïté certaine.

Cette communication n’est pas sans rappeler les enquêtes déjà ouvertes par les autorités californiennes sur les allégations concernant l’Autopilot et le FSD. Tesla joue-t-elle sur les mots pour garder son aura d’innovateur tout en se pliant aux réalités techniques et légales du moment ? La frontière entre la vision marketing et la réalité opérationnelle semble plus que jamais poreuse.

Le pragmatisme peut-il finalement l’emporter sur la promesse ?

Derrière le brouillard sémantique, une stratégie plus pragmatique émerge peut-être. Élargir une flotte supervisée permet de collecter des données précieuses, de roder le service et de préparer l’écosystème. C’est une façon de prouver la fiabilité du système pas à pas, aux yeux du public et des régulateurs.

Tesla a déjà transformé l’impossible en réalité avec le Cybertruck, initialement moqué et désormais acclamé pour sa sécurité. Le scénario se répétera-t-il avec les robotaxis ? La route est encore longue, mais chaque trajet supervisé aujourd’hui pourrait être un pas de plus vers l’autonomie totale de demain.

En attendant, les passagers de la baie de San Francisco profitent d’une course en Tesla… avec un humain aux commandes, un détail qui fait toute la différence entre la science-fiction et la réalité.

