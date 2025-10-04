La nouvelle C5 Aircross est là: comment est son potentiel face à la concurrence ?

La nouvelle Citroën C5 Aircross débarque enfin, et elle a visiblement pris des vitamines ! Plus spacieuse, plus confortable et résolument high-tech, elle vise directement le cœur de gamme des SUV avec un argument choc : une autonomie électrique pouvant atteindre 680 km.

Mais dans une jungle de concurrents redoutables comme le Peugeot 3008 et le Skoda Enyaq, a-t-elle le potentiel pour se faire une place au soleil ? L’examen de ses atouts est plus que prometteur.

Le retour du vaisseau amiral

Citroën relève un défi de taille avec la nouvelle génération de son C5 Aircross : séduire là où son prédécesseur a marqué les esprits, mais sans toujours convaincre face à une concurrence acharnée. Ce SUV renouvelé de la tête aux pieds n’a qu’un objectif : surpasser des adversaires redoutables comme le Renault Austral et le Peugeot 3008.

Pour y parvenir, il mise sur une recette simple mais ambitieuse : devenir le SUV familial le plus spacieux, le plus confortable et le plus high-tech de son segment. Embarquement immédiat pour un tour d’horizon de ses arguments chocs .

Le géant doux

La première stratégie de Citroën pour se démarquer ? La taille ! Le nouveau C5 Aircross a sérieusement pris de la carrure. Avec 4,65 mètres de long, il s’allonge de 15 généreux centimètres par rapport à la génération précédente. Cette croissance bien maîtrisée le positionne astucieusement entre le Peugeot 3008 (4,54 m) et le 5008 (4,79 m), lui évitant une concurrence frontale avec son cousin.

Plus impressionnant encore, son empattement (la distance entre les essieux) gagne 6 cm, promettant un espace intérieur, notamment pour les jambes à l’arrière, bien supérieur à celui de nombreux concurrents. C’est un vaisseau amiral qui assume pleinement son statut et qui domine largement l’Austral et le 3008 en largeur, hauteur et surtout en longueur .

Un style qui ose

Si la taille impose le respect, le style, lui, fait la différence. Et le C5 Aircross ne passe pas inaperçu. Il assume un style de SUV avec des lignes franches, des passages de roues presque carrés et un capot sculpté. Mais sa grande fierté réside dans ses « Light Wings », des ailettes arrière aussi esthétiques que fonctionnelles qui redirigent le flux d’air.

Cet élément, hérité du concept-car, lui confère une personnalité unique, bien plus marquée que celles, souvent plus sages, de l’Austral et du 3008. Même les poignées de portes restent classiques, un choix assumé à contre-courant des poignées affleurantes à la mode. De face, la nouvelle signature lumineuse en trois parties et le logo géant achèvent de lui donner une identité forte et moderne .

L’art de vivre à la citroën

À bord, l’évolution est radicale. L’habitacle épuré est dominé par « l’écran Cascade », une immense tablette tactile verticale de 13 pouces, la plus grande jamais installée dans une voiture du groupe Stellantis. Elle permet de tout contrôler, avec l’avantage notable d’un bandeau climatique toujours visible, évitant de fastidieuses plongées dans les menus.

L’ambiance est chaleureuse, grâce à des habillages en tissu sur la planche de bord et les portes. Cependant, certains pourront regretter l’usage de plastiques durs, un point où la concurrence peut parfois se montrer plus généreuse en apparence. La promesse Citroën reste toutefois tenue : un cocon technologique et agréable .

L’espace et le confort en héritage

Le confort reste l’ADN du C5 Aircross. La suspension Advanced Comfort, avec ses célèbres butées hydrauliques, fait des merveilles pour absorber les imperfections de la route, offrant une conduite onctueuse qui le distingue clairement de ses rivaux. Cet allongement profite aussi au coffre, qui affiche un volume généreux de 565 à 651 litres (selon les mesures), surpassant les 520 litres du 3008 et les 525 litres de l’Austral.

Un sacrifice a toutefois été fait : la banquette arrière n’est plus composée de trois sièges individuels et coulissants, un atout de modularité perdu au profit d’une banquette fixe, certes toujours très spacieuse. C’est la concession à ce nouveau pacte, centré sur l’espace de vie et le confort de roue.

