La Lotus Eletre PHEV repérée en Chine : photos et détails de ce nouveau SUV hybride

Alerte aux espions automobiles ! La Lotus Eletre, déjà électrique, se déguise en PHEV pour séduire la Chine. Déguisé sous un camouflage, ce SUV hybride rechargeable laisse quand même apercevoir son pot d’échappement trahi.

Il paraît qu’il a un système 900V, une autonomie combinée de 1 100 km et concilie performance et sobriété . Prêt à brûler la route… sans brûler trop d’essence ? Voyons cela de plus près.

La Lotus Eletre PHEV : le SUV performance se déguise en hybride pour séduire la Chine

Alors que Lotus amorce sa mue vers l’hybride, son flagship électrique, l’Eletre, a été repéré en version PHEV lors de tests routiers en Chine. Malgré un camouflage épais, un détail ne trompe pas : un pot d’échappement discrètement positionné à l’arrière, trahissant l’adoption d’un moteur thermique.

Ce prototype garde cependant l’ADN stylistique du modèle 100% électrique lancé en 2022, avec son toit flottant, ses poignées de portes affleurantes et ses caméras remplaçant les rétroviseurs. La seule distinction notable ? Une trappe à carburant sur l’aile gauche, tandis que la version électrique possède sa prise de recharge à l’avant droit.

Une transition stratégique pour booster les ventes

Ce virage hybride n’est pas une surprise. Malgré ses performances impressionnantes (jusqu’à 905 chevaux) et son prix s’échelonnant de 77 040 à 143 110 dollars, l’Eletre électrique n’a pas rencontré le succès escompté en Chine comme à l’international.

Le PDG de Lotus, Feng Qifeng, a donc annoncé une transformation complète de la marque d’ici 2028, avec des déclinaisons PHEV sur tous ses modèles. L’Eletre hybride pourrait ainsi devenir le fer de lance de cette nouvelle stratégie, combinant électrification et pragmatisme.

Une plateforme technique haut de gamme

La promesse technique est alléchante : le Eletre PHEV hériterait du système haute tension 900V de sa version électrique, avec une autonomie combinée annoncée de 1 100 km. Propriété de Geely, Lotus devrait puiser dans les ressources du groupe, notamment chez Horse Powertrain.

C’est une coentreprise entre Geely, Renault et Aramco. Le bloc probablement retenu serait le moteur DHE20TDE, un 2 litres turbo développant 275 chevaux et affichant un rendement thermique remarquable de 46%.

Des performances qui pourraient pulvériser les records

Le vrai suspense réside dans la configuration finale. Si Lotus s’inspire de la Zeekr 9X (son cousin chez Geely), les performances pourraient être stratosphériques. Ce SUV utilise le même moteur thermique associé à trois moteurs électriques pour atteindre 1 381 chevaux.

Cela permet de faire de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes ! Même en version plus raisonnable, l’Eletre PHEV pourrait facilement dépasser les 800 chevaux, tout en offrant une autonomie thermique rassurante pour les longs trajets.

Une renaissance sous le signe du pragmatisme

Avec ce virage hybride, Lotus cherche clairement à élargir son audience sans renier sa vocation sportive. En proposant une autonomie étendue et des performances d’exception, l’Eletre PHEV pourrait séduire les puristes réticents au 100% électrique.

Reste à voir si cette stratégie paiera dans un marché chinois ultra-compétitif, où les acheteurs de SUV premium sont particulièrement exigeants. Une chose est sûre : la marque britannique n’a pas dit son dernier mot !

