La fin d’une époque ? La Chevrolet Camaro passe à l’électrique et s’offre un restylage

RIP le rugissement du V8 ? Eh bien peut-être. La Chevrolet Camaro électrique débarque avec un look ayant fait preuve d’un restylage ! Et c’est tout sauf une mauvaise nouvelle.

Sous son capot restylé, elle promet 600 chevaux et 0 émission de carbone. Les puristes vont râler, mais les ingénieurs vont sourire. Voici comment la guerre des muscle cars entre dans l’ère électrique : place au show!

La Mythique Chevrolet Camaro en électrique et victime d’un restylage : un come-back qui fait grincer des dents

Adieu les lignes de l’ancien Camaro version Bumblebee et bonjour la silhouette fastback ! Chevrolet s’apprête à ressusciter le Camaro non pas en coupé, mais en SUV 100% électrique. Ce nouveau modèle est calqué sur le Mustang Mach-E. Et honnêtement, on aime ou on n’aime pas.

Quoi qu’il en soit, la voiture aura désormais plus de portes. C’est une petite révolution. Mais elle fera sans doute hurler les puristes. Par contre, pour Mark Reuss, président de GM, ce modèle assume pleinement ce changement : « L’avenir est à l’électrique, même pour les icônes ». Reste à savoir si les fans suivront… ou pas.

Quels changements sont visibles sur cette auto ?

Exit le nom « Ultium », mais pas la technologie ! Le futur Chevrolet Camaro électrique victime de restylage utilisera un bloc de 85 kWh équipant déjà les versions d’entrée de gamme du Blazer EV SUV actuel, et pourrait proposer la batterie plus grande de 102 kWh pour les variantes hautes performances ou à longue autonomie de la Camaro EV.

Les versions de base de la Camaro EV 2027, équipées des finitions LT ou RS, devraient utiliser un moteur unique entraînant les roues arrière. Ces modèles pourraient développer entre 241 et 365 chevaux, si Chevrolet reprend les moteurs de ses autres véhicules électriques.

La Camaro EV pourrait aussi adopter la configuration à deux moteurs et traction intégrale (AWD) du Blazer EV, pour une puissance combinée de 300 chevaux et un couple de 355 lb-pi.

Des performances à faire pâlir le Mustang Mach-E

Avec des temps de recharge allant jusqu’à 190 kW et une autonomie estimée à 480 km, le Camaro EV veut clouer le bec à son rival de chez Ford. La version SS promet même 650 Nm de couple instantané – de quoi transformer le 0 à 100 km/h en expérience… électrisante. « L’objectif est de proposer une conduite fun à prix abordable », insiste Reuss. C’est la preuve que Chevrolet n’a pas oublié l’ADN sportif de son bijou.

Un prix qui pourrait tout changer

Estimé entre 36 000 $ et 65 500 $ soit 30 832€ et 55 670€, le Chevrolet Camaro EV se positionne en alternative crédible au Mach-E (qui coûte près de 42 995 $ soit 36 823€). C’est là une stratégie agressive qui pourrait séduire les jeunes urbains en quête de sensations fortes… et d’un coffre spacieux. Les premières livraisons sont attendues pour l’automne 2026.

La guerre des électriques est déclarée

Avec cette Chevrolet Camaro nouvelle génération dans le domaine de l’électrique, la marque envoie un message clair à Ford. Ce qui fait que la bataille des icônes ne fait que commencer. Reste à savoir si les fans accepteront ce virage radical. Une chose est sûre : en 2026, les routes ne seront plus jamais les mêmes.

