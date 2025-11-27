Phelon & Moore ressuscite avec la Brighton-6 Roadster, une vraie moto « british » à cardan

Le mythe se réveille ! La marque anglaise Phelon & Moore, endormie depuis des décennies, fait une entrée tonitruante dans le XXIe siècle avec la Brighton-6 Roadster. Et ce n’est pas une simple évocation nostalgique : c’est une vraie moto british, entêtante et authentique, qui ose un choix technique audacieux pour puristes.

Oubliez la chaîne, ici, c’est le cardan qui transmet la puissance. Préparez-vous pour un voyage dans le temps, mais avec un bon coup de jeune !

Phelon & Moore : le retour en fanfare d’un mythe britannique

Le nom résonne comme un écho du passé, et pour cause. Phelon & Moore, marque anglaise fondée en 1904 à Cleckheaton, dans le Yorkshire, renaît de ses cendres. Après avoir brillé par son innovation, notamment avec un brevet de 1902 utilisant le moteur comme élément de cadre, la manufacture avait succombé face à l’offensive japonaise dans les années 1960. Près de soixante ans plus tard, un consortium international rachète le nom. Puis, il adopte une stratégie moderne : un design italien allié à une production chinoise. Le passé rencontre résolument le futur.

La Brighton 6, une roadster au charme rétro assumé

Au sein d’une gamme étoffée de cruisers et de scooters, la nouvelle Brighton 6 Roadster se distingue par son élégance vintage. Sa silhouette est magnifiée par un magnifique réservoir goutte d’eau de 5,3 gallons. Ce modèle est habillé d’un rouge Malbec profond agrémenté de filets diagonaux. La selle biplace à piqûre diamant, les garde-boucs écourtés, le phare rond LED et le badge Union Jack embossé composent un tableau d’une authenticité saisissante. C’est un pur bonheur pour les yeux, un hommage stylistique qui fait mouche.

Sous le vernis vintage, une mécanique moderne

Ne vous y trompez pas : derrière ses airs d’ancienne, la Brighton 6 cache une technologie résolument contemporaine. Son moteur est un bicylindre parallèle de 550cc refroidi par liquide, affichant 60 chevaux. La marque promet un 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. Elle a une fourche inversée, d’un amortisseur arrière réglable, de freins à double disque à l’avant, de l’ABS Bosch et même d’un écran TFT connectable à votre smartphone. Les apparences sont sauves, mais la performance est bien actuelle.

Un petit frère Scrambler pour l’aventure

La Roadster n’est pas seule. Il y aura aussi une version Scrambler, légèrement plus orientée tout-terrain. Cette jumelle audacieuse se différencie par des jantes à rayons sans chambre à air et des pneus Adventure. Puis, on a une suspension renforcée, des protège-mains et une plaque de protection de carter. Deux visages pour une même base mécanique, c’est pas mal. Cela permet à chaque pilote de trouver son compte.

Rendez-vous en 2026 pour le grand saut

Pour le moment, l’attente est encore un peu longue. Le déploiement de la Phelon & Moore Brighton 6 verra le jour en 2026. Et sa distribution se limitera dans un premier temps au marché européen. Le prix, secret bien gardé, sera un élément crucial pour séduire au-delà des puristes et des nostalgiques. Et si ce modèle est produit à l’étranger, les couleurs d’un héritage britannique auront du panache.

