Kuhl Racing dévoile une Toyota GR86 modifiée pour le rallye et le tout-terrain

Voilà une GR86 qui a clairement décidé de ne plus jouer les civiles ! Kuhl Racing, célèbre pour ses transformations radicales, vient de dévoiler une version de la Toyota taillée pour le rallye et le tout-terrain.

Entre pare-chocs surélevés, pneus grognons et élargisseurs d’ailes, elle a troqué l’asphalte lisse pour la terre battue. Un cocktail de puissance et d’audace qui promet de secouer les chemins… et les conventions.

Une GR86 peut-elle troquer le bitume pour la terre battue ?

Depuis quelques années, les supercars s’offrent des virées hors des sentiers battus. Après la Lamborghini Huracán Sterrato et la Porsche 911 Dakar, c’est au tour d’un préparateur nippon de s’attaquer à un mythe accessible : la Toyota GR86. Kuhl Racing a transformé la compacte sportive en une machine à l’allure de rallye-raider, baptisée « Outroad ». Le résultat est aussi surprenant qu’attirant, et il n’a rien d’un simple concept-car pour salon.

À quoi ressemble cette GR86 transformée en aventurière ?

La métamorphose est radicale. L’élévation de la caisse de 7,5 cm (grâce à une suspension sur mesure) lui donne une posture de baroudeuse. Des élargisseurs d’ailes généreux habillent des pneus plus volumineux, tandis que des pare-chocs redessinés améliorent les angles d’attaque et de départ. Pour finir, des plaques de protection, des projectifs auxiliaires et des barres de toit parachèvent ce look « prêt pour le spécial ». Visuellement, elle n’a plus grand-chose à voir avec la GR86 de série.

Que cache cette carrosserie de rallye sous le capot ?

Kuhl Racing garde le cœur d’origine, le fameux 4-cylindres à plat de 2,4 litres développant 232 chevaux. Mais pour ceux qui trouvent cela trop sage, le préparateur propose en option un kit turbo qui ajoute 50 chevaux supplémentaires, accompagné d’un refroidissement révisé et d’une reprogrammation du calculateur. Le client peut choisir entre la boîte manuelle ou automatique. La promesse ? Conserver l’agilité de la GR86 tout en lui insufflant une dose d’adrénaline supplémentaire.

Cette transformation est-elle à la portée de tous les passionnés ?

C’est là la grande nouvelle : l’Outroad n’est pas qu’un prototype. Kuhl Racing proposera bien un kit complet de conversion pour les propriétaires de GR86, avec la possibilité d’acheter les composants individuellement. Suspension, carrosserie, jantes, freins, performances… tout peut être mixé selon les envies. Le prix du kit complet ? 4 150 000 yens (environ 22 876 €), hors prix de la voiture de base. Le kit carrosserie seul coûte 1 771 000 yens, les jantes 440 000 yens, et le turbo 1 250 000 yens.

Quand pourra-t-on voir cette GR86 des chemins crépitants en action ?

Kuhl Racing dévoilera officiellement la GR86 Outroad au Tokyo Auto Salon le mois prochain. Sa commercialisation au Japon est ensuite prévue au cours de l’année 2026. Cette création prouve que la tendance des « sportives aventurières » n’est pas l’apanage des marques de luxe. Elle ouvre la voie à une nouvelle façon de personnaliser sa voiture, pour ceux qui rêvent de quitter la route sans renoncer au plaisir de conduite. Le message est clair : l’aventure n’attend pas.

