Kia Telluride 2027 : un jumeau du Range Rover ou un SUV familial unique ?

La Kia Telluride 2027 débarque avec des ambitions de star : prétend-il au titre de « Range Rover coréen » ou se contente-t-il d’un simple restylage familial ? Son nouveau design audacieux, sa calandre signature et ses phares futuristes brouillent les pistes.

Ce SUV familial a-t-il troqué son âme pratique contre des airs de grand luxe, ou offre-t-il le meilleur des deux mondes ? Une seule certitude : la concurrence vient de se réveiller.

Kia Telluride 2027 : Le SUV Familial Se Métamorphose en Aventurier Urbain

Débarqué en 2020, le Kia Telluride s’est imposé d’emblée comme un best-seller. Cinq ans plus tard, ce SUV familial plébiscité n’a rien perdu de sa superbe. Mais loin de se reposer sur ses lauriers, Kia le réinvente pour 2027. Présenté en avant-première à Los Angeles, le nouveau Telluride arbore un style radicalement plus robuste et une silhouette qui n’est pas sans évoquer certains SUV premium, promettant de concilier prestige et capacités tout-terrain.

Un design sculpté à la montagne

Les designers de Kia ont résolument joué la carte de l’aventure. La face avant est dominée par une calandre surdimensionnée qui s’étire jusqu’aux phares, déclinée en finition noir brillant à lattes verticales sur le SXP, ou en motif mesh noir pour la version XRT. Des arêtes vives et triangulaires cisèlent les ailes, tandis qu’une nouvelle capote plus large et une ligne de toit affinée complètent cette transformation. Même le toit semble flotter, se prolongeant dans le hayon.

Des détails qui font toute la différence

Le soin apporté aux finitions est remarquable. Les feux avant et arrière adoptent une signature lumineuse verticale inédite, et de nouvelles jantes à huit branches ornent les finitions SXP et X-Pro. Cette dernière se distingue par ses crochets de remorquage orange vif, un clin d’œil à ses prétentions hors-route. Des protections supplémentaires enveloppent les passages de roue, confirmant son nouvel esprit aventurier.

Une taille et un intérieur à la mesure de ses ambitions

Si le Telluride paraît plus imposant, c’est parce qu’il l’est réellement. Kia a allongé son empattement de près de huit centimètres, portant sa longueur totale à plus de cinq mètres. Cet agrandissement devrait se traduire par un gain notable d’espace pour les passagers et les bagages. À l’intérieur, l’habitacle vit entièrement autour d’un écran panoramique qui fusionne tableau de bord et console centrale. Le tout habillé de matériaux nobles comme le bois véritable et l’aluminium sont incroyables.

Une mécanique qui reste dans l’ombre… pour l’instant

Kia garde jalousement le secret sur les motorisations. Toutefois, partageant sa plateforme avec le Hyundai Palisade restylé, le Telluride devrait logiquement hériter de ses options. On a un mélange hybride turbo 2.5 litres et le traditionnel V6 3.5 litres. Ce suspense technique sera d’actualité lors du salon de Los Angeles. Côté tarification, une légère hausse arrivera, le prix de base devrait frôler les 34 400 euros, soit un juste reflet de son évolution haut de gamme.

