Kia EV4 : l’autonomie record de 625 km officialisée au Salon de Lyon

C’est le coup d’éclat du Salon de Lyon 2025 : La Kia EV4 débarque ! Et ce modèle a une autonomie record de 625 km qui pulvérise la concurrence. Cette compacte électrique au design audacieux devient la nouvelle reine de l’autonomie, laissant derrière elle les Peugeot e-308 et Renault Mégane E-Tech.

Avec sa batterie de 81,4 kWh et son Cx affûté de 0,23, elle promet des trajets longue distance sans stress. Le segment des électriques compactes vient de trouver sa nouvelle star !

Kia EV4 : une compacte électrique stylée, très endurante et connectée

Alors que les SUV électriques dominent le marché, Kia ose un pari audacieux avec l’EV4. C’est une compacte qui mise sur l’aérodynamisme et l’efficacité pour offrir une autonomie record. Avec son design sculpté et sa batterie de 81,4 kWh, elle promet jusqu’à 630 km d’autonomie (WLTP) .

De quoi séduire les conducteurs en quête d’une voiture familiale sans compromis. Présentée en deux versions – hayon et fastback –, l’EV4 combine élégance et pragmatisme, avec un intérieur spacieux et des technologies de pointe. Un vent de fraîcheur dans un segment souvent timoré !

Une autonomie optimisée pour les longs trajets

Le secret de l’EV4 réside dans son profil aérodynamique (Cx de 0,23) et ses deux options de batterie (58,3 kWh ou 81,4 kWh) . La version fastback, plus longue de 30 cm, atteint 630 km d’autonomie grâce à son caréné optimisé . La recharge rapide DC permet de passer de 10 % à 80 % en seulement 29 à 31 minutes. Tandis que la fonction vehicle-to-load (V2L) transforme la voiture en source d’énergie nomade. Idéal pour les week-ends ou les escapades improvisées !

Un intérieur connecté et ergonomique

À bord, l’habitacle séduit par son minimalisme et sa technicité. On a trois écrans : un cluster numérique de 12,3 pouces, un écran tactile central de 12,3 pouces et un panneau de contrôle climatique de 5,3 pouces. Ils forment une interface panoramique . Les sièges « relaxation » offrent un mode repos avec repose-pieds, et l’éclairage ambiant anime l’espace. Malgré un hayon au design audacieux, la visibilité arrière est réduite. Cependant, les capteurs de stationnement et la caméra de recul compensent ce défaut.

Conduite et équipements : confort et sécurité avant tout

Propulsée par un moteur de 201 ch aux roues avant, l’EV4 affiche des accélérations honorables. Elle peut aller de 0 à 100 km/h en 7,4 à 7,7 secondes. La suspension multibras à l’arrière assure une conduite souple, même si certains concurrents comme la Renault Mégane E-Tech ou la Cupra Born offrent une expérience plus dynamique.

L’équipement de série inclut l’adaptive cruise control, le lane-keeping assist et le freinage automatique d’urgence. La version GT-Line S ajoute même un système audio Harman Kardon et une pompe à chaleur pour préserver l’autonomie en hiver.

Prix et disponibilité : une offre compétitive sur le marché européen

Produite en Slovaquie pour le marché européen, l’EV4 hayon est attendue à l’automne 2025. Avec un tarif débutant autour de 38 790 € (bonus déduits) pour la version à grande autonomie, elle se positionne entre la Volkswagen ID.3 et la Renault Mégane E-Tech . La fastback, assemblée en Corée, débute à 42 290 € . Un prix raisonnable pour une voiture qui pourrait bien redynamiser le segment des compactes électriques !

