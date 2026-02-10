JO d’hiver 2026 : comment les regarder depuis l’étranger sans abonnement, en direct et en HD ?

Regarder les JO d’hiver 2026 depuis l’étranger, c’est faire le choix de ne rien rater d’un spectacle qui s’annonce brûlant. Milan, Cortina, les Dolomites : des sites mythiques, des finales sous pression, des disciplines inédites et des journées décisives… encore faut-il pouvoir y accéder sans blocage.

Février 2026. L’Italie devient le centre de gravité des sports d’hiver. De Milan et ses arènes ultra-modernes aux crêtes tranchantes des Dolomites, les Jeux Olympiques d’hiver Milano Cortina 2026 promettent un spectacle sans temps mort. Bormio pour les descentes à couper le souffle, Cortina pour le biathlon sous pression, le hockey sur glace porté par l’électricité des grandes soirées milanaises. Ajoutez des disciplines inédites, des formats repensés et des finales qui tombent jusqu’au 22 février : le programme est chargé, tendu, calibré pour faire monter l’adrénaline jour après jour.

Mais dès que l’on vit ou que l’on se déplace à l’étranger, la réalité rattrape l’envie. Accès bloqué, directs indisponibles, plateformes limitées. Comment suivre les JO sans coupure, sans renoncer aux commentaires en français, sans voir une finale s’échapper ? La bonne nouvelle, c’est que des solutions existent pour vivre chaque épreuve en direct, gratuitement, comme depuis la France.

Milano Cortina 2026 : un spectacle hivernal hors norme

Les Jeux Olympiques d’hiver Milano Cortina 2026 ne sont clairement pas une édition comme les autres. Ils portent une vision plus vaste, plus ambitieuse des JO d’hiver. Et cela, déployée sur un territoire spectaculaire de plus de 22 000 km², entre grandes villes et sommets légendaires. Milan imposera son rythme avec le hockey sur glace et le patinage, Cortina d’Ampezzo vibrera au son du biathlon, du curling et du saut à ski, pendant que Bormio et les Dolomites accueilleront les affrontements les plus brutaux en ski alpin et snowboard.

Côté nouveautés, cette édition marque l’entrée très attendue du ski-alpinisme au programme olympique, avec des formats explosifs comme le sprint et le relais mixte. Le combiné nordique féminin fait également son apparition, marquant une évolution attendue dans une discipline Plusieurs épreuves ont été repensées pour gagner en intensité et en lisibilité, et le calendrier aligne des journées sous haute tension, dont un 21 février déjà annoncé comme l’un des sommets des Jeux, avec six titres olympiques en jeu.

Les temps forts s’enchaîneront sans répit : finales de hockey sur glace sous pression à Milan, mass start étouffants en biathlon, géants et slaloms où tout peut basculer en ski alpin. Sans oublier une ouverture à Milan et une clôture grandiose dans les arènes de Vérone. Chaque journée livrera son lot de finales majeures, transformant ces Jeux en un véritable feuilleton sportif à suivre heure par heure.

Calendrier clé des JO d’hiver 2026

Les Jeux Olympiques d’hiver Milano Cortina 2026 (6-22 février) comptent 114 épreuves sur 17 jours. Voici le calendrier complet jour par jour avec toutes les épreuves prévues (heures CET approximatives, basé sur le programme officiel ; qualifs et finales indiquées).

Mardi 10 février

Ski de fond : sprint classique hommes/femmes qualifs/finale (9h15-10h45).

Ski alpin : combiné femmes (descente 10h30-12h15, slalom 14h-15h20).

Ski freestyle : bosses femmes qualifs (14h15-15h15), slopestyle hommes.

Short-track : relais mixte finale (12h56-13h35).

Biathlon : individuel hommes (13h30-15h30).

Luge : simple femmes (4e manche 18h10).

Patinage artistique : programme court hommes (18h30-22h45).

Saut à ski : équipes mixte.

Mercredi 11 février

Combiné nordique : individuel hommes (saut 10h-10h45, fond 13h45-14h35).

Snowboard : halfpipe femmes qualifs (10h30-12h30).

Ski freestyle : bosses femmes qualifs (11h-11h45), finale (14h15-15h35).

Ski alpin : super-G hommes (11h30-13h50).

Biathlon : individuel femmes (14h15-16h10).

Hockey sur glace : tournoi hommes (16h40-23h40).

Luge : double hommes/femmes (2e manche 19h).

Snowboard : halfpipe hommes qualifs (19h30-21h30).

Jeudi 12 février

Ski freestyle : bosses hommes qualifs (10h-10h45), bosses parallèles femmes finale (10h30-12h05).

Snowboard : snowboardcross hommes.

Ski alpin : super-G femmes (11h30-13h50).

Hockey sur glace : Suisse vs France.

Ski de fond : 10km femmes (12h-14h).

Luge : relais équipes (19h).

Short-track : 500m femmes, 1000m hommes (22h34-23h05).

Snowboard : halfpipe femmes finale.

Vendredi 13 février

Snowboard : snowboardcross femmes.

Ski de fond : 10km hommes.

Biathlon : sprint hommes.

Patinage de vitesse : 10000m hommes.

Hockey sur glace : France vs Tchéquie.

Patinage artistique : programme libre hommes.

Skeleton : individuel hommes.

Samedi 14 février

Ski alpin : géant hommes (1re/2e manche).

Ski freestyle : bosses parallèles femmes, big air femmes qualifs.

Ski de fond : relais femmes (12h-14h).

Biathlon : sprint femmes (14h-15h35).

Saut à ski : grand tremplin hommes (18h45-21h05).

Short-track : 1500m hommes finale.

Dimanche 15 février

Ski alpin : géant femmes (10h-12h 1re manche, 13h30-15h20 2e).

Ski freestyle : bosses parallèles hommes finale (10h30-12h05), big air hommes qualifs (19h30-21h45).

Snowboard : snowboardcross équipes qualifs (11h-12h30), finale (13h30-14h50).

Biathlon : poursuites.

Ski de fond : relais hommes.

Hockey sur glace : Canada vs France.

Saut à ski : grand tremplin femmes (19h-21h05).

Bobsleigh : monobob femmes (4e manche 21h06-22h15).

Lundi 16 février

Ski alpin : slalom hommes.

Snowboard : slopestyle qualifs.

Short-track : 1000m femmes.

Saut à ski : équipes hommes.

Ski freestyle : big air femmes.

Bobsleigh : monobob femmes.

Mardi 17 février

Combiné nordique : individuel (saut grand tremplin 10h-10h45, ski de fond 13h45-14h35).

Ski freestyle : aerials, big air hommes.

Snowboard : slopestyle femmes finale.

Biathlon : relais hommes (14h30-16h10).

Patinage de vitesse : poursuite équipes finale (16h28).

Patinage artistique : programme court femmes (18h30-22h45).

Bobsleigh : bob à 2 hommes (4e manche 21h05-22h10).

Mercredi 18 février

Ski de fond : sprint équipes qualifs (9h45-10h45), finales (11h45-13h15).

Ski alpin : slalom femmes (10h-12h 1re, 13h30-15h20 2e).

Ski freestyle : aerials femmes finale (11h30-13h05).

Biathlon : relais femmes.

Short-track : relais femmes.

Hockey sur glace : quarts hommes.

Jeudi 19 février

Ski-alpinisme : sprint.

Combiné nordique : équipes (saut 10h-10h50, fond 14h-15h).

Ski freestyle : halfpipe hommes qualifs (10h30-12h30), aerials hommes finale (11h30-13h05), halfpipe femmes qualifs (19h30-21h30).

Hockey sur glace : match pour bronze femmes.

Patinage de vitesse : 1500m hommes.

Patinage artistique : programme libre femmes.

Ski freestyle : aerials équipes mixte finale (10h45-12h35).

Vendredi 20 février

Ski freestyle : skicross femmes, halfpipe hommes.

Biathlon : mass start hommes.

Hockey sur glace : demies hommes.

Short-track : relais hommes, 1500m femmes.

Ski de fond : 50km hommes (11h-14h05).

Ski-alpinisme : relais mixte (13h30-14h50).

Samedi 21 février (journée la plus chargée)

Ski freestyle : skicross hommes, aerials équipes, halfpipe femmes finale (19h30-21h20).

Ski de fond : 50km classique hommes (11h-14h05).

Ski-alpinisme : relais mixte finale (13h30-14h50).

Biathlon : mass start femmes.

Patinage de vitesse : mass start.

Curling : finale hommes.

Hockey sur glace : match pour bronze hommes.

Bobsleigh : bob à 2 femmes.

Patinage artistique : gala.

Dimanche 22 février (cérémonie de clôture)

Ski de fond : 50km femmes.

Curling : finale femmes.

Hockey sur glace : finale hommes.

Cérémonie de clôture aux Arènes de Vérone (20h).

Où regarder les JO d’hiver 2026 depuis l’étranger ?

En France, la couverture des JO d'hiver 2026 est l'une des plus complètes jamais proposées. France Télévisions diffuse gratuitement l'événement sur France 2, France 3, france.tv et la chaîne francetv sport, avec plus de 15 heures de direct quotidien. Toutes les épreuves sont accessibles en live, en replay, et souvent en multi-écrans pour choisir sa discipline préférée.

À l'étranger, ces plateformes deviennent normalement inaccessibles à cause des droits de diffusion.

Pourquoi NordVPN est particulièrement adapté aux JO :

Serveurs français rapides et stables

Excellente qualité de streaming (HD / 4K)

Fonction SmartPlay pour les TV connectées

pour les TV connectées Protection des données sur Wi-Fi public

Compatible mobile, PC, Mac, Android TV, Fire TV

Résultat : aucun match bloqué, aucune finale manquée et la liberté totale de suivre les Jeux à votre rythme, même en déplacement. Pour celles et ceux qui veulent une couverture encore plus exhaustive, Eurosport complète l’offre avec toutes les compétitions, accessible également depuis l’étranger via un VPN pour le streaming.

JO d’hiver 2026 : FAQ

Les Jeux Olympiques d’hiver Milano Cortina 2026 se déroulent du 6 au 22 février 2026. Dix-sept jours de compétitions, avec des épreuves quotidiennes et plusieurs finales majeures concentrées sur les deux derniers week-ends.

Où ont lieu les Jeux Olympiques d’hiver 2026 ?

Les compétitions sont réparties dans le nord de l’Italie, sur un territoire de plus de 22 000 km².

Les principaux sites sont :

Milan : hockey sur glace, patinage artistique, patinage de vitesse et short-track

: hockey sur glace, patinage artistique, patinage de vitesse et short-track Cortina d’Ampezzo : biathlon, curling, saut à ski

: biathlon, curling, saut à ski Bormio et les Dolomites : ski alpin, snowboard, ski freestyle

La cérémonie d’ouverture a lieu à Milan, la cérémonie de clôture dans les arènes de Vérone.

À quelles heures se déroulent les épreuves ?

La majorité des compétitions ont lieu entre 9h et 22h. Les finales majeures, notamment en hockey sur glace, patinage et ski alpin, sont souvent programmées en fin d’après-midi ou en soirée, idéales pour un suivi en direct.

Combien d’épreuves sont au programme ?

Les JO d’hiver 2026 comptent 114 épreuves médaillées, réparties sur :

8 sports

16 disciplines

Environ 2 900 athlètes participent à cette édition.

Quelles sont les nouveautés de Milano Cortina 2026 ?

Cette édition marque plusieurs évolutions importantes :

Entrée du ski-alpinisme au programme olympique (sprint, relais mixte)

Ajout d’une épreuve féminine en combiné nordique

Nouvelles épreuves en ski freestyle et snowboard

Certaines disciplines ont aussi été ajustées pour offrir plus de rythme et de lisibilité.

