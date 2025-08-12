Jeep Recon EV : Le Wrangler électrique qui ressemble étrangement au Bronco

Jeep promettait un Wrangler 100% électrique, mais le Recon EV dévoile une silhouette qui cligne des yeux au Ford Bronco. Voyons cela de plus près !

Avec ses caractéristiques techniques qui se démarquent et son allure aventurière, ce nouveau SUV électrique semble avoir copié sur le cahier de son rival. Reste à savoir s’il aura la même aura mythique… ou s’il se contentera d’être un Bronco sous tension.

Un Wrangler électrique ? Plutôt un Bronco sous stéroïdes

Jeep avait promis un SUV 100% électrique « inspiré du légendaire Wrangler », mais les dernières images volées montrent une silhouette qui ressemble furieusement… au Ford Bronco ! Capturé sans camouflage sur un transporteur, le Recon EV affiche des courbes anguleuses, une calandre carrée et des portes amovibles. C’est un design qui semble clairement taillé pour concurrencer le best-seller de Ford. Reste à savoir si Jeep a copié ou innové.

Capable de traverser le Rubicon… et de rentrer à la maison

Jeep ne plaisante pas avec les performances : l’ancien PDG Christian Meunier a assuré que le Recon EV pourrait franchir le mythique Rubicon Trail. C’est l’un des parcours tout-terrain les plus difficiles des États-Unis. Puis, il paraît que cette auto peut « rentrer en ville avec assez de batterie pour recharger ». Elle a une boîte de vitesses à trois rapports spéciale pour VE, brevetée en mai par Stellantis, qui optimiserait l’autonomie (annoncée à 480 km) sans sacrifier l’agressivité hors-piste.

Une bataille de géants

La rivalité avec Ford est assumée : lors du Super Bowl 2023, Jeep avait teasé le Recon en le filmant… en train de doubler un Bronco dans la poussière. Quelle est la cerise sur le gâteau ? C’est la punchline de Harrison Ford. Il a dot que « Ce Jeep me rend heureux, même si je m’appelle Ford ». Un humour qui cache mal une guerre commerciale féroce, surtout avec un prix attendu autour de 60 000 $ (et jusqu’à 80 000 $ pour la version Moab).

Technologie et modularité

Basé sur la plateforme STLA Large (comme le Wagoneer S), le Recon EV misera sur la polyvalence. Cette auto a un toit ouvrant, un système Selec-Terrain, et plusieurs finitions (Willys, Overland, Moab). Il y a de quoi séduire les puristes du 4×4 comme les urbains branchés. Petit bonus écologique : contrairement au Bronco (modèle thermique), cette Jeep sera un modèle ZÉRO émission – un argument choc à l’ère des restrictions anti-pollution.

Sortie imminente : qui marquera le plus de points ?

Enfin, avec une commercialisation prévue fin 2024 (en modèle 2026), la Jeep Recon EV a tout pour devenir le premier vrai SUV électrique aventurier. Mais le Bronco, lui, a déjà une armée de fans… Alors, pari réussi pour Jeep ? Réponse d’ici quelques mois. En attendant, on garde un œil sur les specs finales – et sur les réactions de Ford !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn