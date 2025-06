IVECO défie la concurrence avec ses nouveaux eJolly et eSuperJolly – On a toutes les specs !

IVECO dévoile ses utilitaires électriques eJolly et eSuperJolly. Voici ce qu’on sait sur ces nouveautés !

IVECO frappe fort dans l’électrique avec ses deux nouveaux fourgons eJolly et eSuperJolly. Ces véhicules 100 % électriques viennent compléter la gamme du constructeur italien pour conquérir les centres-villes. L’arrivée de ces modèles s’inscrit dans une stratégie ambitieuse de décarbonation du transport urbain.

Une gamme qui s’adapte à la livraison urbaine

Ces deux utilitaires électriques s’adressent aux professionnels. Plus petit que l’eSuperJolly, l’eJolly d’IVECO est idéal pour ceux qui sillonnent les rues étroites des centres-villes. Avec ses dimensions compactes et sa hauteur limitée à 1,9 m, il accède aisément aux parkings souterrains et aux zones à circulation restreinte. Sa charge utile de 1 175 kg en fait un allié de taille pour les livraisons urbaines. Aussi, son moteur de 100 kW procure une conduite fluide et silencieuse.

Avec l’eJolly, qui arrive avec l’eSuperJolly, IVECO propose deux configurations de batterie selon les besoins. D’une part, 49 kWh pour 224 km d’autonomie et, d’autre part, 75 kWh pour 352 km. Grâce à la recharge rapide jusqu’à 100 kW, on récupère 100 km en 15 min. C’est parfait pour maintenir la productivité des flottes professionnelles. Une prise de force électrique de 400 V équipe aussi le véhicule pour alimenter des équipements spécialisés.

Le second modèle vise les missions de transport plus lourdes. Sa capacité de chargement atteint les 17 m³ et il présente 1,4 T de charge utile. Son moteur électrique de 200 kW délivre en outre une puissance généreuse pour braver les embouteillages. IVECO a effectivement doté l’eSuperJolly d’une motorisation plus puissante que celle de l’eJolly. Elle procure des accélérations franches qui facilitent les insertions dans le trafic dense.

Sa batterie de 110 kWh constitue par ailleurs l’un des points forts de cet utilitaire électrique. Elle lui octroie une autonomie remarquable de 420 km selon le cycle WLTP. Cette performance place ce véhicule utilitaire parmi les références de sa catégorie pour les trajets longue distance.

Comme l’eJolly, l’eSuperJolly d’IVECO bénéficie d’une recharge ultra-rapide qui restaure 100 km d’autonomie en 15 min. Les premières livraisons de ce modèle arriveront au premier trimestre 2026. Son petit frère, quant à lui, fera ses débuts au deuxième trimestre.

