Fiat dévoile son adorable camion de livraison électrique à trois roues

Fiat révolutionne la livraison urbaine avec son tout nouveau TRIS, un mini-camion électrique à trois roues.

Ce camion de livraison électrique à trois roues de Fiat s’adresse au dernier kilomètre et aux entrepreneurs en quête de mobilité compacte. On salue déjà le Fiat TRIS pour son design malin et ses solutions ingénieuses. Ce petit utilitaire s’impose d’ailleurs comme une alternative flexible pour les professionnels qui veulent allier écologie, économie et praticité.

Un camion à trois roues signé Fiat pour la livraison urbaine

La fabrication du Fiat TRIS se déroule au Maroc, et il est homologué pour l’Afrique, le Moyen-Orient et potentiellement l’Europe. Ce modèle s’adresse à la logistique urbaine et se distingue avant tout par son gabarit de poche. Il mesure 3,17 m de long avec un un rayon de braquage de 3,5 m et une surface de chargement d’environ 2,25 m². Ces dimensions suffisent amplement pour une europalette et des livraisons polyvalentes.

Trois versions de ce camion de livraison électrique à trois roues de Fiat sont, par ailleurs, disponibles. On retrouve un plateau, un pick-up et un châssis cabine. Le petit utilitaire s’adapte ainsi à tous les besoins du commerce urbain et de la micro-mobilité professionnelle.

Un autre avantage de ce véhicule électrique, c’est sa charge utile. Elle varie en fait jusqu’à 540 kg, preuve de son efficacité pour une livraison dense. Le mini-camion de livraison à trois roues de Fiat embarque en outre plusieurs options pratiques, à commencer par des espaces de rangement malins. Ajoutez à cela un tableau de bord numérique 5,7 pouces, une prise USB-C et un LED signature « pixel ».

Un vrai champion de la mobilité électrique urbaine

Côté moteur, le Fiat TRIS s’équipe d’un bloc électrique 48 V qui développe jusqu’à CV (9 kW). D’autre part, sa vitesse de pointe va de 28 km/h à 45 km/h selon la législation locale. Quant à l’autonomie du camion de livraison électrique à trois roues de Fiat, elle va jusqu’à 90 km en cycle urbain. Ce qui rend cette prouesse possible, c’est sa batterie lithium-ion de 6,9 kWh. Elle est d’ailleurs amovible et rechargeable sur prise domestique classique. En ce qui concerne la recharge, on atteint 80 % en 3 h 30 et 100 % en 4h 40.

Le Fiat TRIS n’oublie pas la sécurité, puisqu’il intègre une ceinture trois points. On retrouve également un avertisseur de marche arrière et les dernières normes d’éclairage. Le petit camion de livraison à trois roues de Fiat rassemble look unique, faibles coûts d’utilisation et un accès facilité dans les zones réglementées. Il mise ainsi sur une adaptation rapide au tissu urbain contemporain.

