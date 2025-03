Insolite : des haut-parleurs pour améliorer l’autonomie des VE

L’autonomie reste un souci majeur pour les constructeurs et conducteurs de véhicules électriques. Les avancées en batteries et efficacité énergétique sont notables, mais des innovations émergent pour aller plus loin. Parmi elles, l’usage de haut-parleurs électrostatiques pourrait aider à prolonger l’autonomie des VE.

La société britannique Warwick Acoustics a développé ces haut-parleurs électrostatiques. Ils utilisent jusqu’à 90 % d’énergie en moins que les anciens systèmes audio. Les enceintes standards utilisent des bobines et des aimants, mais ces nouveaux modèles sont différentes. Ils marchent grâce à une membrane ultrafine suspendue entre deux plaques en métal électrifiées. Ceci limite les pertes d’énergie et réduit le poids total du véhicule. Elle contribue ainsi à une meilleure efficacité énergétique.

L’intégration de ces haut-parleurs pourrait augmenter l’autonomie d’un VE jusqu’à 32 km sur une charge complète. En tout cas, c’est ce qu’a affirmé Warwick Acoustics. Ce progrès est particulièrement notable pour les conducteurs qui roulent sur de longues distances. Elle l’est également pour ceux qui veulent rendre leur véhicule plus efficace. En réduisant la consommation en énergie du système audio, cette invention complète les anciennes solutions d’optimisation de l’autonomie.

Autres atouts des haut-parleurs qui boostent l’autonomie des VE

Outre les avantages en termes d’autonomie, cette création de Warwick Acoustics offre une meilleure qualité sonore. Elle procure également une expérience personnalisée pour chaque passager. Les Avec ces enceintes, on peut par exemple créer des bulles sonores individuelles. Chaque occupant peut écouter sa propre musique ou passer un appel sans perturber les autres. Cette fonction améliore avant tout le confort à bord. Elle répond aussi aux attentes des clients en matière de personnalisation et de connectivité.

De plus, ces haut-parleurs qui peuvent transformer l’autonomie des VE sont entièrement recyclables. Elles s’inscrivent dans une démarche écologique globale. La réduction du poids du véhicule grâce à ces enceintes contribue d’autant plus à une réduction de la consommation globale en énergie. Cela renforce ainsi l’efficacité des véhicules électriques. Cette approche démontre qu’on peut optimiser chaque composant d’un véhicule pour optimiser l’efficacité énergétique et l’expérience utilisateur.

