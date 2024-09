G.R.R Martin déteste House of the Dragon : voici tout ce qu’il n’aime pas !

House of Dragon fait des vagues, et c'est G.R.R Martin qui sort du silence quelques semaines après la frénésie engendrée par la deuxième saison de la série préquelle de Game of Thrones. Découvrez les aléas de l'adaptation cinématographique dans ce qui suit !

Alors que House of the Dragon continue de captiver le fandom à travers les quatre coins du globe, G.R.R Martin semble ne pas partager le même enthousiasme. En effet, l'auteur du roman « Feu et Sang » a souligné les nombreux points forts de l'adaptation qui n'entrent pas en cohérence avec le livre original. Et comme ce n'était pas suffisant, Martin a récemment partagé des critiques spécifiques concernant la manière dont certaines scènes clés ont été transposées à l'écran. Explication !

House of the Dragon est sur Max À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Max en France reste limité par rapport à l'étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Max du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

House of the Dragon : la scène controversée de Blood et Cheese par Martin

L'un des moments les plus puissants du livre Feu et Sang concerne les terrifiants personnages de Blood et Cheese, deux assassins notoires. Ils sont chargés d'exécuter un acte cruel dans une vengeance orchestrée contre la famille royale. George R.R. Martin a fait savoir qu'il n'était pas entièrement satisfait de la manière dont cette scène a été représentée dans la saison 2 de House of the Dragon.

Dans le roman, ces personnages incarnent une brutalité pure et une cruauté sans limite. Blood, un ancien garde déchu pour avoir battu une femme à mort, et Cheese, un ratier sans scrupules, accomplissent une vengeance cruelle en forçant Helaena Targaryen à choisir lequel de ses fils doit mourir. Cependant, selon Martin, cette intensité effrayante a été atténuée dans la série.

Martin a également regretté que le personnage de la reine Helaena Targaryen, dans la scène en question, n'ait pas été dépeint avec la même force que dans le roman. Selon lui, Helaena montre plus de courage et de résilience dans Feu et Sang, allant jusqu'à offrir sa propre vie pour épargner celle de son fils. Par contre, dans la série, elle propose un bijou à la place. Martin juge ce détail moins intense émotionnellement. Adaptation cinématographique oblige !

Ces compromis pour une meilleure adaptation au cinéma

Si George R.R. Martin a partagé ces critiques, il a également reconnu que certains des changements apportés étaient liés à des raisons pratiques. Le créateur de la série, Ryan Condal, avait informé l'auteur des modifications envisagées pour cette scène dès 2022, et bien que Martin ait exprimé son désaccord, il a compris les raisons derrière ces choix.

L'une des principales préoccupations de Condal était d'éviter d'impliquer un enfant de deux ans dans une scène aussi traumatisante. Ce choix a conduit à des ajustements dans la manière dont l'action se déroule à l'écran, ce qui, selon Martin, a affaibli la brutalité initiale de la scène telle qu'elle est décrite dans le livre.

Que pensez réellement George R.R. Martin de House of the Dragon ?

All the guys below still setting themselves for disappointment wanting the books to be completed when Winds of Winter has been WIP for the past 14 years and the tv series had ruined GOT's lasting fame after the disaster of seasons 7 and 8. https://t.co/VAZquDnkTP — Mitch (@anglo_gopnik) August 31, 2024

Malgré ces divergences, George R.R. Martin n'a pas manqué de souligner les qualités de la série House of the Dragon. Parmi les points positifs que l'auteur a mentionnés sur son blog, il faut certainement noter les décors, les costumes, la réalisation et le jeu des acteurs. Il a également été impressionné par les premiers épisodes de la deuxième saison de la série. Selon Martin, la réalisation des épisodes, signée par Alan Taylor et Clare Kilner, a été superbe. Il a salué la manière dont la série continue de capturer l'essence des grandes luttes dynastiques des Targaryens.

Les critiques de George R.R. Martin révèlent les tensions classiques entre l'œuvre littéraire originale et son adaptation à l'écran. Alors que les fans des romans peuvent regretter certains ajustements, il est clair que la série House of the Dragon doit parfois faire des compromis pour des raisons pratiques ou narratives. Martin, bien qu'insatisfait de certains choix, reste globalement positif quant à la qualité et à l'esprit général de l'adaptation. Et vous, si vous avez lu le livre original, que pensez-vous de l'adaptation cinématographique de House of the Dragon ?

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.