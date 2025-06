Harley-Davidson dévoile la bête de 2025 : la Road Glide comme vous ne l’avez jamais vue !

La Harley-Davidson Road Glide 2025 est une véritable révolution sur deux roues. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce modèle.

La Road Glide 2025 de Harley-Davidson est bien plus qu’une simple évolution. Elle représente une déclaration d’intention. Avec ses 27 ans d’histoire derrière elle, cette moto continue de surprendre même les passionnés les plus exigeants. Le modèle 2025 prouve ainsi que Milwaukee sait encore innover tout en respectant son héritage légendaire.

Un moteur qui fait trembler l’asphalte

Le cœur battant de cette machine, c’est son impressionnant moteur Milwaukee-Eight 117 V-twin. Ce dernier développe effectivement 105 CV et environ 176 Nm de couple. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes. La Harley-Davidson Road Glide 2025 de 380 kg ne plaisante pas avec la performance. Son moteur délivre cette sensation unique que seul Harley sait créer, ce mélange parfait entre puissance brute et caractère authentique.

Mais au-delà des performances pures, c’est la personnalité de ce moteur qui marque. Chaque accélération de la Road Glide 2025 devient une expérience sensorielle. Et chaque kilomètre que la moto Harley-Davidson parcourt rappelle pourquoi la marque américaine reste une référence absolue dans l’univers des touring bikes.

Le cockpit de la Road Glide 2025 de Harley-Davidson

Certes, ce deux-roues dispose d’un moteur spectaculaire. Cela dit, c’est paradoxalement le cockpit qui constitue la véritable révolution de ce millésime 2025. La marque a réussi un coup de maître en repensant complètement l’ergonomie. Harley-Davidson a également refait l’agencement des commandes de la Road Glide 2025. Après environ 965 km d’essai, une chose est certaine : chaque détail œuvre pour le confort du pilote.

L’attention que la marque de moto a portée aux finitions et à l’expérience utilisateur transforme alors chaque trajet en plaisir pur. C’est cette combinaison de tradition et de modernité qui fait de la Road Glide 2025 bien plus qu’une simple moto. C’est un véritable compagnon de route pour les longues échappées.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn