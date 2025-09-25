GWM élargit sa gamme de VE : le SUV Ora 5 fera ses débuts le 25 Septembre 2025 !

Le constructeur chinois Great Wall Motor ou GWM donne un coup de jeune à sa marque électrique avec la sortie du Ora 5 ! Ce 25 septembre 2025, le tout premier SUV 100% électrique de la famille, sera dévoilé lors de l’événement « Natural Aesthetics Design Appreciation ».

Avec son style rétro et ses 204 chevaux, ce compact au nom choisi par le public promet de dynamiser la gamme et de séduire le marché urbain. Une nouvelle féline électrique est née !

Ora 5 : le nouveau SUV électrique qui mise sur le style rétro pour séduire la Chine

Baoding, 25 septembre 2025 – La marque électrique Ora, filiale du géant chinois Great Wall Motor (GWM), a levé le voile ce jeudi sur son tout nouveau SUV compact, l’Ora 5. Ce modèle 100 % électrique, qui développe 204 chevaux, incarne la stratégie de relance de la marque sur son marché domestique.

Elle espère séduire les urbains avec un design arrondi et des équipements high-tech. Une première étape avant, peut-être, une conquête internationale .

Un design « mignon » qui ne passe pas inaperçu

Avec ses phares ovales, sa calandre fermée et ses lignes arrondies, l’Ora 5 s’inscrit dans la lignée esthétique de l’Ora 03 (aussi connue sous le nom de Funky Cat). Ce style rétro, déjà repéré sur d’autres modèles du constructeur, vise clairement à susciter un coup de cœur.

Le SUV affiche des dimensions de 4,47 m de long sur 1,88 m de large. Il est donc dans le segment des compacts. Certaines versions peuvent avoir un capteur LiDAR sur le toit. C’est le signe que l’Ora 5 ne mise pas que sur son look .

GWM ORA 5 COMPACT EV SUV UNVEILED IN CHINA



Great Wall Motor has launched the Ora 5, its first mass-production compact electric SUV.



The model is larger than the Ora Good Cat, measuring 4,471 mm long with a 2,720 mm wheelbase, and comes with 18-inch wheels and six… https://t.co/0AWJaEhldA pic.twitter.com/JfPPT3KAl6 — AutoNews_Asia (@AutoAsiaBreak) September 25, 2025

Sous le capot : performance et technologie maison

Le moteur électrique de 150 kW (204 ch) est fourni par Hycet. C’est une filiale de GWM. Et le véhicule promet une vitesse de pointe de 170 km/h. Il fonctionne via une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de SVOLT.

C’est une autre entreprise du groupe, réputée pour sa stabilité thermique et sa durabilité. Par contre, la capacité exacte de la batterie reste inconnue. Cette technologie laisse présager de bonnes performances en matière de recharge rapide et de sécurité.

Une stratégie mondiale qui passe d’abord par la Chine

Le lancement de l’Ora 5 aujourd’hui en Chine est crucial pour la marque. Cela lui a permis d’enregistrer des ventes de 14 781 véhicules entre janvier et août 2025 sur son marché domestique. Ce nouveau modèle s’inscrit dans un plan plus large de GWM. Il prévoit le lancement de quatre nouveaux modèles Ora à court terme.

Parallèlement, le groupe continue son expansion agressive à l’international via son usine intelligente de Rayong, en Thaïlande. Elle exporte déjà des véhicules électriques comme l’Ora Good Cat vers l’Australie, le Brésil et d’autres marchés .

Et maintenant, quelle suite pour l’Ora 5 ?

Toute la question est de savoir si ce SUV compact suivra la voie tracée par ses cousins et s’exportera à son tour. La plateforme technique commune et la stratégie globale de GWM laissent penser que l’Ora 5 pourrait, sous un autre nom comme « Ora i5 », tenter sa chance en Europe ou au Royaume-Uni.

Là-bas, la gamme Ora 03 a été récemment rafraîchie. Pour l’instant, les clients chinois sont les premiers invités à découvrir ce nouveau véhicule. Il vise à redonner du mordant à la marque.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn