Grand Prix en streaming : les meilleures solutions pour suivre la F1 à l’étranger

Envie de dévorer le Grand Prix en streaming, mais vous êtes à l’étranger ? On vous a dégoté les astuces pour suivre la saison 2025 sans vous ruiner quelle que soit votre localisation. Prêt à faire sauter les barrières géographiques et regarder les courses de F1 comme un pro ?

La Formule 1, c’est plus qu’un sport, c’est un spectacle. Avec la saga Netflix qui a transformé les bolides en icônes mondiales qui ne rêve pas de vivre l’adrénaline des GP en direct, avec un son à couper le souffle et les moteurs rugissant dans nos oreilles ? Le problème ? Ce n’est pas gratuit.

Mais qui a dit qu’on allait se plier aux règles ? Pas nous, en tout cas. Si vous voulez voir les courses en HD, tout en ayant un accès exclusif aux coulisses et aux commentaires en français, nous avons déniché les meilleures solutions pour accéder au Grand Prix en streaming où que nous soyons dans le monde.

Comment suivre la F1 à l’étranger ? Les chaînes étrangères diffusant la F1 en direct sont bloquées hors de leurs frontières.Que faire si vous souhaitez y accéder ? C’est très simple : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez librement au site. Essayer NordVPN gratuitement

Les chaînes TV qui diffusent la F1 en direct depuis l’étranger et gratuitement

Regarder le F1 en direct, gratuitement et sans dépenser un centime depuis l’étranger ? C’est possible ! Certaines chaînes étrangères diffusent chaque Grand Prix en streaming, avec des commentaires de qualité et une image en HD.

Voici les meilleures options pour suivre toute la saison, des essais libres jusqu’au drapeau à damier.

Belgique : RTBF Auvio

En Belgique, RTBF Auvio est le paradis pour les passionnés de Formule 1. La plateforme diffuse l’intégralité des Grands Prix, des essais libres jusqu’à la course principale, sans débourser un centime. L’atout majeur ? Des commentaires en français, portés par des experts qui connaissent le paddock sur le bout des doigts. Ils décryptent avec précision, que ce soit les stratégies d’arrêt au stand ou les moindres ajustements techniques des écuries.

Côté qualité, le streaming est fluide et en HD, avec un son limpide. Les bruits des moteurs, les communications radios et les analyses en direct te plongent au cœur de l’action. Mais il y a un hic : seuls les résidents belges peuvent accéder au service. Hors du pays, il faudra passer par un VPN pour le streaming

Suisse : RTS

En Suisse, RTS offre une expérience F1 complète et totalement gratuite. Dès les premiers essais libres jusqu’à l’arrivée du Grand Prix, chaque phase du week-end est couverte avec une rigueur impressionnante. Les commentaires sont en français, portés par des journalistes spécialisés qui maîtrisent parfaitement l’univers des paddocks.

Ce qui fait la différence ? La précision des analyses. Les experts ne se contentent pas de décrire ce qui se passe : ils décryptent chaque stratégie, expliquent chaque décision controversée avec une clarté absolue. Les commentateurs alternent entre ton passionné et expertise technique, ce qui permet aux novices comme aux puristes de savourer chaque course.

En matière de qualité, RTS assure : le streaming est fluide, en HD et l’ambiance sonore est bluffante. On entend non seulement le rugissement des moteurs, mais aussi les discussions stratégiques entre pilotes et ingénieurs.

Cependant, comme souvent, il faut être sur le territoire suisse pour y accéder. Une solution simple ? Un VPN configuré sur la Suisse, et vous avez la grille de départ en poche.

Autriche : ORF & ServusTV

En Autriche, ORF et ServusTV ne se contentent pas de partager les droits de diffusion : elles offrent une expérience complète de la Formule 1. Les deux chaînes diffusent en alternance tous les événements : essais, qualifications, Sprint et Grand Prix, le tout sans abonnement.

Les commentateurs autrichiens se distinguent par leur maîtrise des aspects techniques. Ils plongent dans les détails complexes : gestion des pneus, choix aérodynamiques ou encore lecture en temps réel des stratégies de course. Des invités spécialisés interviennent régulièrement pour apporter un éclairage supplémentaire sur les coulisses de la F1.

Côté image et son, c’est un sans-faute : le flux est proposé en HD impeccable, avec un son cristallin. Comme pour les autres chaînes, l’accès est géobloqué, mais un VPN avec un serveur autrichien règle le problème en un clin d’œil.

Luxembourg : RTL Zwee

Au Luxembourg, RTL Zwee offre une expérience complète pour suivre la F1 sans ouvrir le portefeuille. La chaîne diffuse chaque session : essais libres, qualifications, Sprint et Grand Prix, sans aucune restriction. Le gros point fort, c’est la multilingue : selon les émissions, tu peux écouter les commentaires en français, allemand ou luxembourgeois, parfait pour choisir ton ambiance préférée.

L’expérience est optimisée avec une qualité d’image en HD et un son clair qui vous fait ressentir toute l’intensité des courses. Les analystes apportent une lecture précise des événements : de la gestion des pneus à l’impact des nouvelles réglementations, rien ne leur échappe.

Mais ici aussi, l’accès est limité au Luxembourg. Heureusement, un VPN bien configuré te permet de franchir cette barrière sans effort.

Quel VPN choisir suivre le Grand Prix en streaming à l’étranger ?

NordVPN formule 1

Pour regarder la F1 partout dans le monde, il vous faut un VPN. Et dans cette catégorie, NordVPN est indétronable. Avec 7 400 serveurs dans 118 pays, c’est comme avoir les clés du paddock. Belgique, Suisse, Autriche… Peu importe les frontières, on passe. En deux clics, on change d’adresse IP, et hop, on devient “locaux” là où les courses sont diffusées gratuitement.

Et ce n’est pas juste du streaming. Pour ceux qui ont peur pour la sécurité de leurs données, le VPN panaméen garantit un anonymat total. Chiffrement AES 256 bits – le même niveau de protection que les militaires, Kill Switch automatique, Double VPN pour masquer deux fois notre trace, Protection contre les fuites DNS/IP… Même sur un Wi-Fi public, on est invisible.

