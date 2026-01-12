Garmin fait le plein de trophées au CES 2026

Garmin brille au CES 2026 avec 5 prix « Innovation Award ». Ces récompenses consacrent des montres connectées et dispositifs inédits dans le sport, la santé et la sécurité.

Garmin démarre l’année en fanfare avec une reconnaissance prestigieuse au CES 2026. L’entreprise américaine remporte 5 prix pour ses innovations technologiques, avant même l’ouverture du salon. Ces distinctions confirment son rôle moteur dans les secteurs de la santé connectée, du sport et du bien-être animal. De la montre MicroLED à la bouée pour plongeurs, Garmin diversifie ses avancées.

Une reconnaissance avant le lever de rideau

Quelques jours avant l’ouverture officielle du CES 2026 à Las Vegas, Garmin a frappé fort. L’entreprise américaine, experte des technologies connectées dédiées au sport et aux loisirs, a été récompensée par cinq Innovation Awards. Ces distinctions couvrent des catégories très variées, de la santé connectée à la tech animale.

Ce coup d’éclat confirme la volonté de Garmin de diversifier ses innovations. L’entreprise conserve toutefois une exigence technique pointue. Susan Lyman, vice-présidente marketing de la marque, souligne : « Ces distinctions illustrent notre engagement à repousser les limites de ce que la technologie peut offrir. »

Une montre MicroLED et un bien-être repensé

La fēnix 8 Pro ouvre la marche avec une avancée inédite ! C’est la première montre connectée à intégrer un écran MicroLED avec une luminosité encore jamais vue dans cette catégorie. Elle embarque également la technologie inReach® pour la connectivité satellite, une première dans le secteur. Autre produit phare : la Venu 4, axée sur le suivi du bien-être global. Dotée d’un journal de mode de vie et d’analyses approfondies, elle permet aux utilisateurs de mieux comprendre l’impact de leurs habitudes quotidiennes sur leur santé.

Une orientation vers la santé prédictive qui séduit de plus en plus. La Forerunner 970, quant à elle, s’impose comme un nouvel outil de référence pour les sportifs. Pensée pour les coureurs et les triathlètes, elle combine un écran AMOLED, une lampe LED intégrée et des fonctions avancées de navigation, d’entraînement et de récupération.

Une technologie qui dépasse l’humain

L’innovation selon Garmin ne s’arrête pas à l’utilisateur humain. Le système Blaze, dédié aux chevaux, illustre parfaitement cette ambition d’aller plus loin. Ce capteur, associé à un protège-queue, offre des données en temps réel sur la santé et la condition physique de l’animal. Une avancée qui intéresse autant les cavaliers professionnels que les vétérinaires.

Enfin, la bouée Descent S1 ouvre une nouvelle ère pour la sécurité en plongée. Elle permet de suivre les plongeurs et de communiquer avec eux, en surface comme sous l’eau. Un outil stratégique pour améliorer la coordination et prévenir les incidents.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn