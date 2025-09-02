Garmin dévoile Blaze, l’innovation tech pour cavaliers

Garmin fait son entrée sur le marché équestre avec Blaze™. Il s’agit d’un capteur innovant qui analyse en temps réel la santé et la performance des chevaux.

Garmin fait une incursion remarquée dans le monde équestre avec Blaze™, un système de suivi du bien-être équin composé d’un capteur fixé à la queue du cheval. Disponible dès aujourd’hui au prix de 599,99 €, ce dispositif promet de révolutionner l’entraînement et le suivi de la santé des chevaux. Il embarque capteurs biométriques, données de mouvement et connectivité mobile. Une première mondiale pour le géant de la technologie sportive.

Un dispositif pensé pour les cavaliers et leurs chevaux

Avec Blaze™, Garmin transpose son savoir-faire dans la mesure de la performance humaine à l’univers équin. Le capteur léger, rechargeable et amovible s’intègre à un dispositif de fixation en néoprène résistant, conçu pour se placer sous la queue sans gêne pour l’animal. « Leader mondial de la santé et de la forme physique, Garmin met son expertise en matière de capteurs et de données avancées au service du monde équestre avec le lancement de Blaze », explique Susan Lyman, vice-présidente marketing et ventes. L’objectif affiché : offrir aux propriétaires, entraîneurs et cavaliers des données précises pour affiner les soins et optimiser l’entraînement. C’est le cas quelle que soit la discipline pratiquée.

Des données vitales accessibles en temps réel

L’innovation de Blaze™ réside dans sa capacité à rendre visible ce que les chevaux ne peuvent exprimer. Connecté à l’application mobile dédiée, le capteur affiche en temps réel la fréquence cardiaque, le nombre de foulées, les allures ou encore la distance parcourue. Ces données sont disponibles sur smartphone mais aussi sur une montre Garmin compatible via Connect IQ™.

Le dispositif va plus loin avec la mesure de la température cutanée, souvent révélatrice d’un état de fatigue, d’un coup de chaleur ou d’un problème naissant. Après chaque session, Blaze fournit également des analyses post-activité. Citons entre autres la vitesse de récupération ou le temps passé dans différentes zones de fréquence cardiaque. Un suivi essentiel à l’heure où la performance sportive équine repose de plus en plus sur la science des données.

Une nouvelle ère du bien-être équin connecté

Au-delà de la performance, Blaze™ se positionne comme un outil de prévention et de suivi global. L’application permet de gérer plusieurs profils pour équiper différents chevaux, un atout pour les écuries professionnelles. Garmin introduit aussi un indice de chaleur qui combine la température et l’humidité ambiantes. Cet outil aide les cavaliers à anticiper les conditions de sortie.

Autonomie annoncée : jusqu’à 25 heures, un point fort pour un usage intensif. Ce lancement témoigne bien de l’essor du quantified self appliqué aux animaux de sport et de compagnie. À l’instar des athlètes humains, les chevaux entrent dans l’ère des données biométriques. Cette évolution ouvre la voie à des pratiques d’entraînement plus précises et respectueuses du bien-être animal.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

