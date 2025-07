Smart Birdfeeder : la mangeoire qui filme les oiseaux en haute définition !

Le Smart Birdfeeder vous permet d’observer la faune sauvage en haute définition et préserve à la fois leur tranquillité. Grâce à sa caméra Full HD et son design discret, il capture chaque instant avec précision.

Observer les oiseaux sans les perturber : c’est l’ambition discrète mais futée du Smart Birdfeeder, lancé par Avidsen. Cette mangeoire connectée, équipée d’une caméra Full HD et de fonctions avancées, permet de capter en direct le ballet ailé du jardin. Pensée pour se fondre dans le décor, elle rend la nature visible sans la déranger. Une innovation douce, au service des passionnés de biodiversité.

Une technologie discrète au service de l’observation

Le Smart Birdfeeder ne cherche pas à briller, mais à s’effacer derrière le vivant. Derrière son design épuré se cache un concentré de technologie : une caméra 1080p, un capteur PIR pour détecter les mouvements, une vision nocturne et un objectif orientable à 100° d’angle. La connexion à l’application Avidsen Home permet de recevoir instantanément une alerte dès qu’un oiseau approche. En quelques gestes, l’utilisateur peut regarder la scène en direct, capturer une photo ou enregistrer une séquence. Le son bidirectionnel ajoute une dimension immersive. Il permet d’écouter ou d’interagir sans troubler le calme ambiant. Ce dispositif se transforme ainsi en carnet d’observation numérique, consultable à tout moment grâce à l’ajout possible d’une carte microSD. La technologie se met ici au service de la contemplation.

Un perchoir autonome, entre design et fonctionnalité

Pensée pour s’intégrer harmonieusement au jardin ou au balcon, la mangeoire conjugue sobriété et ingéniosité. Son alimentation repose sur un panneau solaire et une batterie interne. Cela garantit un fonctionnement autonome, sans aucun câble. Le réservoir de deux litres, l’abreuvoir et le support pour boule de graisse composent un buffet complet, pensé pour accueillir différentes espèces d’oiseaux, en toutes saisons. Résistante aux intempéries, elle peut être suspendue, vissée ou fixée selon l’environnement. Des détails bien pensés, comme la fleur décorative ou l’accroche dédiée, ajoutent une touche chaleureuse sans nuire à la fonctionnalité. Son installation, simple et rapide, en fait un objet accessible même aux novices. Elle ne se contente pas de filmer : elle crée un point de rencontre entre humains et oiseaux.

Quand la nature s’invite sur l’écran

Le Smart Birdfeeder va au-delà du simple gadget connecté. Il s’inscrit dans une tendance plus profonde : celle du retour à une nature proche, accessible et respectée. À une époque où les questions de biodiversité se posent avec urgence, cette innovation invite à observer autrement, sans s’imposer. Elle répond au besoin croissant de ralentir, de redonner de l’attention à l’invisible, aux détails du vivant. Loin de la surveillance intrusive, elle propose une fenêtre sur un monde discret, souvent ignoré. Proposée à 79,90 € sur Maisonic.com, elle démocratise une expérience d’observation sensible, presque poétique, qui transforme un simple rebord de fenêtre en théâtre vivant.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn