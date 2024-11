Le Reolink Solar Panel 2 est une solution pratique et écologique pour alimenter vos caméras de surveillance, même en conditions difficiles. Est-ce qu’il est vraiment performant ? Découvrez notre test pour le savoir.

Vous utilisez des caméras de surveillance pour sécuriser votre propriété ? Vous êtes sans protection quand les batteries de ces appareils sont à plat ? Le Reolink Solar Panel 2 peut résoudre vos problèmes. Il se vante de transformer votre système de vidéosurveillance grâce à une alimentation continue, propre et sans effort. La question qui se pose est : ce panneau solaire peut-il réellement tenir ses promesses en matière d’efficacité et de praticité, tout en résistant aux caprices de la météo ? Voici notre verdict.

Caractéristiques techniques

Puissance maximale : 5,8 W

: 5,8 W Tension maximale : 6,0 V

: 6,0 V Courant maximal : 960 mA

: 960 mA Interface : Port USB Type-C

: Port USB Type-C Longueur du câble : 4 mètres

: 4 mètres Dimensions : 210,6 mm (hauteur) x 174,6 mm (largeur) x 15,4 mm (profondeur)

: 210,6 mm (hauteur) x 174,6 mm (largeur) x 15,4 mm (profondeur) Poids : 360 g

: 360 g Indice de protection : IP65 (résistant aux intempéries)

: IP65 (résistant aux intempéries) Température de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C

Présentation du Reolink Solar Panel 2

Le Reolink Solar Panel 2 est un panneau solaire lancé en 2023 pour offrir une solution d’alimentation continue aux caméras de surveillance. Il est spécialement pensé pour les utilisateurs cherchant à optimiser l’autonomie de leurs caméras sans nécessiter de recharges manuelles fréquentes, tout en s’inscrivant dans une démarche écoresponsable.

Le Reolink Solar Panel 2 a été conçu pour les propriétaires de maisons, les entreprises et toute personne soucieuse de la sécurité et de la praticité. D’ailleurs, il vise à simplifier la gestion des systèmes de surveillance en leur apportant une source d’énergie renouvelable, fiable et adaptée aux conditions extérieures.

Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte ?

La boîte du Reolink Solar Panel 2 est de couleur bleu, avec le logo de la marque en blanc. A l’intérieur, les dispositifs sont bien rangés, il y a :

le panneau solaire : c’est le dispositif principal destiné à capter l’énergie solaire pour alimenter les caméras compatibles ;

: c’est le dispositif principal destiné à capter l’énergie solaire pour alimenter les caméras compatibles ; le câble de connexion de 4 mètres : ce câble de longueur généreuse facilite une installation flexible, permettant de positionner le panneau solaire à l’endroit optimal pour une exposition maximale au soleil ;

: ce câble de longueur généreuse facilite une installation flexible, permettant de positionner le panneau solaire à l’endroit optimal pour une exposition maximale au soleil ; un convertisseur USB type-C verc micro-USB : cet adaptateur assure la compatibilité avec une gamme étendue de caméras de surveillance, qu’elles utilisent une connexion USB-C ou Micro USB ;

: cet adaptateur assure la compatibilité avec une gamme étendue de caméras de surveillance, qu’elles utilisent une connexion USB-C ou Micro USB ; des accessoires d’installation : support de montage, des vis et des chevilles.

Design du Reolink Solar Panel 2

Lors de notre test, le design de la Reolink Solar Panel 2 nous a séduits par sa simplicité et son efficacité. Ce panneau solaire est assez compact, il mesure 185,4 mm de hauteur, 120,4 mm de largeur et 6,5 mm d’épaisseur et il pèse 0,8 kg. Grâce à son câble de raccordement de 4 mètres, vous pouvez placer le panneau solaire de manière stratégique, même si votre caméra est installée dans un endroit difficile d’accès.

Sa conception résistante aux intempéries a également passé notre test haut la main. Le Reolink Solar Panel 2 est conçu pour endurer sans faille les averses et les rayons de soleil intenses.

Compatibilité du Reolink Solar Panel 2

Le Solar Panel 2 offre une compatibilité impressionnante avec une large gamme de caméras Reolink. Vous pouvez l’associer sans souci aux modèles populaires comme les Argus 3 2K, Argus 3 Pro, et même les caméras plus sophistiquées telles que les Reolink Go et Go PT.

Cependant, certaines caméras nécessitent spécifiquement ce panneau solaire de nouvelle génération pour fonctionner au mieux. C’est le cas des Reolink TrackMix, TrackMix LTE, Duo 2, Duo 2 LTE, Go PT Ultra, et Argus PT Ultra.

Installer le Reolink Solar Panel 2 est un jeu d’enfant, et nous l’avons vérifié lors de notre test. Voici les étapes à suivre :

choisir l’emplacement idéal : nous avons privilégié un endroit bénéficiant d’un ensoleillement maximal tout au long de la journée. Cela garantit une alimentation optimale de la caméra de surveillance ;

: nous avons privilégié un endroit bénéficiant d’un ensoleillement maximal tout au long de la journée. Cela garantit une alimentation optimale de la caméra de surveillance ; fixer le support de montage : nous avons utilisé le gabarit de perçage fourni pour marquer les points de fixation avant de percer les trous et d’insérer les chevilles. Il convient de noter que le support est conçu pour s’adapter à diverses surfaces, offrant une installation stable ;

: nous avons utilisé le gabarit de perçage fourni pour marquer les points de fixation avant de percer les trous et d’insérer les chevilles. Il convient de noter que le support est conçu pour s’adapter à diverses surfaces, offrant une installation stable ; installer le panneau solaire : nous avons inséré le panneau dans le support. Ensuite, nous procédons à l’orientation du dispositif pour capter le maximum de lumière solaire ;

: nous avons inséré le panneau dans le support. Ensuite, nous procédons à l’orientation du dispositif pour capter le maximum de lumière solaire ; connecter le câble avec la caméra de surveillance : nous avons branché le câble de 4 mètres au port USB de la caméra.

Test du Reolink Solar Panel 2 : expérience utilisateur

Dès l’installation, nous avons apprécié la simplicité et la rapidité du processus. Le support de montage ajustable a rendu facile l’orientation du panneau pour capter le maximum de lumière, même si l’on n’est pas expert en bricolage.

En termes d’utilisation, le panneau a fait ses preuves : nous avons remarqué que, même par temps nuageux, il fournissait suffisamment d’énergie pour maintenir la caméra opérationnelle. L’alimentation continue a vraiment éliminé le stress lié à la recharge des batteries.

Les utilisateurs qui l’ont testé rapportent également des avis similaires, soulignant la fiabilité du panneau. En bref, c’est un produit qui tient ses promesses, offrant une solution pratique et économique pour alimenter vos dispositifs de sécurité.

