Télétravail et chat : astuces pour éviter le chaos

Télétravail et chat : un duo parfois explosif, mais gérable avec les bons gestes et un équipement adapté. Whisker dévoile ses astuces pour une rentrée zen.

La rentrée est souvent synonyme de nouveaux objectifs et d’espaces de travail repensés. Mais pour les télétravailleurs qui partagent leur bureau avec un chat, c’est aussi l’art d’éviter claviers squattés et miaulements intempestifs. Whisker, fabricant de la litière automatique Litter-Robot®, mise sur ses innovations pour simplifier la cohabitation et préserver la productivité.

Un environnement de travail pensé aussi pour le chat

Whisker rappelle que le chat est un animal routinier qui apprécie d’être proche de son humain… sans nécessairement envahir son espace. Installer un panier douillet ou un perchoir près d’une fenêtre dans le bureau crée une zone de confort où l’animal peut observer sans gêner. La marque insiste aussi sur l’importance des « pauses chat » ! Quelques minutes de jeu ou de câlins entre deux appels renforcent le lien et offrent un vrai sas de décompression. « L’objectif est une cohabitation sereine, où l’on accepte avec souplesse les imprévus », précise Whisker. Cela rappelle que ces moments imprévus peuvent humaniser les échanges professionnels.

L’innovation au service du quotidien des télétravailleurs

Whisker s’impose depuis plusieurs années comme une référence dans les produits connectés pour animaux. Sa promesse ? Faire disparaître la corvée de nettoyage de la litière du quotidien. Le modèle Litter-Robot® 4 illustre cette ambition : une technologie autonettoyante qui laisse un bac impeccable après chaque passage du chat. Le dispositif breveté de tamisage isole les déchets dans un tiroir hermétique. Cela neutralise ainsi les mauvaises odeurs, un point non négligeable lorsque le bureau et l’espace de vie ne font qu’un. Pour les travailleurs à domicile, cette automatisation libère du temps et réduit une source de stress souvent sous-estimée.

Une gestion connectée et préventive

L’autre atout de la Litter-Robot® 4 réside dans son application Whisker, qui permet de suivre en temps réel les niveaux de litière et de déchets. Plus qu’un simple confort, ces données offrent une lecture sur les habitudes et la santé du chat. Elles permettent de détecter d’éventuels changements précocement.

Puisque le bien-être animal est au cœur des préoccupations, cette alternative connectée séduit autant les amateurs de technologie que les propriétaires soucieux de la santé de leur compagnon. L’innovation ne se limite donc pas à un gain de propreté : elle s’inscrit dans une tendance plus large de la maison intelligente, où même les besoins des animaux sont intégrés dans l’écosystème connecté du foyer.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn