Adieu la corvée de litière : Litter-Robot 4 par Whisker

La Pet Tech évolue. Whisker, avec sa litière auto-nettoyante Litter-Robot 4, transforme le quotidien des propriétaires de chats. Un concentré d’innovation qui promet propreté, gain de temps et surveillance de la santé féline en temps réel.

L’innovation technologique au service des chats

Le nettoyage de la litière est souvent redouté par les propriétaires de chats. Mais, grâce à la Litter-Robot 4 de Whisker, cette corvée disparaît. Ce dispositif intelligent utilise une technologie de tamisage brevetée qui sépare les déchets de la litière après chaque passage du chat. Les déchets sont ensuite stockés dans un tiroir hermétique. Je trouve que cela élimine efficacement les odeurs.

Brad Baxter, le fondateur de Whisker, souligne : « Chez Whisker, le bien-être des animaux est primordial. Notre équipe se consacre depuis plus de 20 ans à façonner l’avenir du soin à destination des animaux domestiques. Nous sommes fiers de mener l’innovation en matière de technologie pour animaux afin d’améliorer la vie des parents de chats. » L’application Whisker permet de surveiller en temps réel les habitudes de l’animal. On peut recevoir des notifications sur le poids du chat ou ajuster le cycle de nettoyage. Ces fonctionnalités sont précieuses pour les propriétaires qui jonglent avec un emploi du temps chargé ou possèdent plusieurs animaux.

Litter-Robot 4 : simplicité et propreté au quotidien

La Litter-Robot 4 a été pensée pour améliorer le quotidien. Elle est compatible avec l’application Whisker, qui surveille les niveaux de litière et de déchets. Cette application intelligente donne des statistiques utiles, comme le poids du chat ou ses habitudes de passage. Une innovation qui simplifie le soin et garantit une propreté constante. Ce produit n’est pas seulement pratique. Son design épuré s’intègre bien dans les intérieurs modernes. Et pour ceux qui ont des exigences spécifiques, des accessoires sont disponibles. La Rampe Litter-Robot 4, par exemple, facilite l’accès à la litière pour les chatons ou les chats âgés. Le Tapis LitterTrap®, quant à lui, réduit l’éparpillement de la litière. L’espace autour de la litière est alors toujours propre.

Des accessoires conçus pour les besoins des chats

La technologie ne doit pas sacrifier le confort. C’est pourquoi Whisker propose des solutions adaptées à tous les félins. Les sachets anti-odeur OdorTrap® utilisent des huiles végétales pour neutraliser les odeurs. Grâce à une composition naturelle, ces dispositifs sont efficaces et respectueux de l’environnement. La rampe et le tapis associés à la Litter-Robot apportent une vraie différence. Ils limitent les traces de litière dans la maison et assurent un confort supplémentaire pour l’animal. Avec ces options, Whisker cible non seulement la propreté, mais aussi la réduction du stress des propriétaires.

Je trouve que Whisker propose un produit innovant axé sur la qualité et la durabilité, bien qu’onéreux (à partir de 899€). Cette somme inclut une période d’essai de 90 jours et une garantie de 2 ans. C’est un investissement, certes, mais il pourrait s’avérer indispensable pour ceux qui recherchent une solution durable et connectée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

