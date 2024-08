Gants moto : Les critères de choix à considérer pour une protection adaptée

Le choix des gants moto ne doit pas être pris à la légère, car ils jouent un rôle crucial dans la protection et le confort du motard. Devenus obligatoires en France depuis le 20 novembre 2016, ces équipements de sécurité doivent respecter des normes strictes pour assurer une protection optimale.

Au-delà de l'aspect légal, les gants moto doivent être sélectionnés en tenant compte de plusieurs critères. Il faut notamment considérer les matériaux, la taille et l'usage prévu, qu'il soit urbain ou sportif. Cet article vous guidera à travers les éléments essentiels à considérer pour choisir le modèle adapté à vos besoins et à votre budget.

L'homologation des gants moto

L'homologation des gants moto est une exigence légale depuis 2016, garantissant une protection essentielle pour les motocyclistes. Ces équipements doivent notamment répondre à la norme EN 13594, qui évalue leur résistance à l'abrasion, à l'arrachement et aux chocs. Le non-respect de cette réglementation peut entraîner une amende et un retrait de point sur le permis. Choisir des gants moto homologués, tout comme un casque pour scooter, est donc crucial pour assurer votre sécurité en cas d'accident. Outre leur aspect obligatoire, ces équipements de protection pour les mains offrent également un meilleur confort et une meilleure maniabilité. Ils augmentent ainsi le plaisir de conduire.

Les différents types de gants moto

Il existe plusieurs types de gants moto, chacun adapté à des besoins différents.

Les gants racing sont parfaits pour la compétition, offrant une protection maximale et une grande souplesse.

sont parfaits pour la compétition, offrant une protection maximale et une grande souplesse. Les gants d'été , légers et respirants, sont idéaux pour les journées chaudes.

, légers et respirants, sont idéaux pour les journées chaudes. Pour les saisons intermédiaires, les gants mi-saison sont un bon compromis entre protection et confort.

sont un bon compromis entre protection et confort. En températures basses, les gants hiver sont conçus pour garder vos mains bien au chaud grâce à leur épaisseur et leur isolation.

sont conçus pour garder vos mains bien au chaud grâce à leur épaisseur et leur isolation. Enfin, les gants chauffants, équipés d'un système de chauffage, sont parfaits pour les trajets par grand froid, assurant une chaleur constante.

Ainsi, chaque type de gant répond aux conditions climatiques et aux besoins spécifiques de chaque motard.

Les matériaux et leurs avantages

Les gants moto peuvent être en cuir ou en textile, chacun ayant ses avantages. Ceux en cuir sont réputés pour leur grande résistance à l'abrasion et leur durabilité. Avec le temps, ils se moulent à la forme de votre main. Ils deviennent ainsi plus confortables et offrant un ajustement parfait. En revanche, les gants moto en textile sont extrêmement polyvalents et souvent étanches. Fabriqués à partir de matériaux synthétiques modernes comme le Gore-Tex, ils sont à la fois légers et respirants. De plus, ils protègent efficacement contre la pluie et le vent. Ainsi, le choix entre ces deux possibilités dépend de ce que vous privilégiez : confort, protection ou adaptation aux différentes conditions météorologiques.

La taille idéale des gants moto

Pour choisir la taille idéale de gants moto, mesurez le tour de votre main dominante au niveau des articulations des doigts, sans inclure le pouce. Comparez ensuite cette mesure avec le tableau de tailles fourni par le fabricant. Pour trouver un modèle confortable, choisissez-en un avec un léger espace de 2 à 3 millimètres au bout des doigts. Le but est d'éviter une usure prématurée et d'assurer une bonne circulation sanguine. Pour les gants d'hiver, envisagez de prendre une taille ou deux au-dessus pour bénéficier d'un coussin d'air supplémentaire qui procure de la chaleur. Enfin, essayez toujours les gants sur votre moto ou scooter électrique pour vérifier qu'ils ne gênent pas vos mouvements.

