Future Mercedes-AMG C63 : retour de la motorisation V8 ou bien ?

Alors, rumeur ou scoop de l’année ? On murmure que la motorisation de la future Mercedes-AMG C63 pourrait bien faire machine arrière et ramener son iconique V8 !

Serait-ce un aveu que le 4 cylindres hybride, aussi performant soit-il, manquait cruellement de cette furie sonore qui fait frissonner ? Affaire à suivre, mais une chose est sûre : les fans de gros moteurs ont rallumé les bougies d’espoir !

AMG fait son mea culpa : la fin (heureuse) du 4-cylindres ?

Il fallait s’y attendre : le passage au 4-cylindres hybride sur la Mercedes-AMG C63 n’aura pas convaincu les puristes. Entre soldes discrètes et déclarations officielles admettant avoir « perdu certains clients », le message est clair : le V8 manquait cruellement.

Mais bonne nouvelle, Affalterbach aurait décidé de rectifier le tir… ou presque ! Mathias Geisen, un haut responsable Mercedes, laisse en effet entendre qu’un moteur plus généreux pourrait prochainement équiper la C63. Le V8 ne reviendra pas, mais un 6-cylindres serait prévu dans les starting-blocks.

Un retour aux sources… en ligne

On oublie le 4-cylindres, la marque fait peau neuve en donnant le change au 6-en-ligne ! Selon les rumeurs, l’option privilégiée serait un bloc essence 3.0 litres, déjà présent sous le capot de la CLE53 ou même de l’Aston Martin DBX. Ce M256M, associé ou non à une hybridation légère, pourrait redonner du souffle à la sportive allemande.

Reste une inconnue de taille : la nomination. Faut-il conserver le mythique badge « C63 » ou opter pour un « C53 » plus modeste ? Les avis divergent, mais une chose est sûre : Mercedes ne laissera pas la place vide face à ses rivales.

Timing et stratégie : le lifting qui change tout

Le grand retour du 6-cylindres pourrait coïncider avec le restylage de la Classe C, prévu pour 2026. L’occasion idéale pour Mercedes-AMG de réintroduire une version flagship, qu’elle s’appelle C63 ou C53. Dans la foulée, le SUV GLC 63 devrait bénéficier de la même évolution mécanique dès 2027. Une stratégie logique pour reconquérir un segment haut de gamme où l’émotion sonore et la cylindrée comptent encore.

Concurrence : l’Allemagne reste fidèle au 6-cylindres

Mercedes n’est pas la seule à miser sur les gros blocs. BMW a confirmé que la prochaine M3 garderait son 6-cylindres. Tandis qu’Audi préparerait une RS5 Avant avec un V6 hybride. Preuve que, malgré l’électrification, les motorisations thermiques généreuses ont encore de beaux jours devant elles… surtout quand il s’agit de séduire les amateurs de belles mécaniques.

Une nouvelle donne commerciale ?

Si Mercedes opte pour un changement de nom — C53 au lieu de C63 —, cela pourrait s’accompagner d’un repositionnement tarifaire. À partir de 87 200 dollars aux États-Unis, la C63 actuelle jouait déjà serré face à la BMW M3 xDrive. Un prix plus attractif serait un atout majeur pour reconquérir le cœur (et le portefeuille) des clients déçus. Quoi qu’il en soit, une chose est certaine : AMG n’a pas dit son dernier mot.

