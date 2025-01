Froid extrême : une voiture électrique débranchée conserve-t-elle sa charge ?

Que se passe-t-il lorsqu’une voiture électrique reste débranchée dans le froid pendant des semaines ? Ce scénario inquiète effectivement la plupart des propriétaires de ces véhicules électriques. Un test avec une Kia EV6 dans un garage non chauffé a révélé des résultats surprenants. Il a d’ailleurs remis en question les idées reçues sur les batteries en hiver.

Kia EV6, une voiture électrique débranchée qui résiste au froid extrême

La Kia EV6 Dual-Motor AWD Wind est célèbre pour son autonomie de 454 km. Elle a été soumise à un test exigeant, qui a été de stationner dans un garage non chauffé pendant 28 jours. Au cours de cette période, elle n’a été branchée à aucune borne de recharge. Aussi, pendant toute la durée du test, les températures varient entre -11 °C et 12 °C. Avant qu’ils aient débranché et laissé cette voiture électrique dans le froid, elle avait une charge de 80 % (environ 294 km d’autonomie).

Après quatre semaines d’inactivité, ils ont enregistré une perte négligeable. Seulement 2 % de charge avaient disparu (une baisse d’environ 5 km). Ces résultats démontrent que les batteries lithium-ion des VE modernes résistent à des périodes prolongées d’immobilisation. Ils en sont capables, même dans des climats froids, et c’est grâce à leurs systèmes de gestion avancés. Outre cette Kia EV6, un YouTubeur a aussi réalisé une autre expérience en gelant sa Tesla Model 3.

Les tests que la Kia EV6 a subis prouvent qu’une voiture électrique, même débranchée, peut survivre au froid extrême. Pour un stockage prolongé, les constructeurs recommandent par contre des pratiques spécifiques adaptées aux caractéristiques de leurs véhicules. Hyundai et Kia conseillent par exemple de maintenir les voitures branchées afin de garantir une gestion optimale de la batterie.

Les Tesla Boy et autres, vous avez quelle perte d'autonomie en hiver ?!



Je suis entre 25% et 35% sur le 600 !



Je suis toujours fan de l'électrique, mais bordel, sérieusement : ça me casse les couilles !



Vivement la Tesla Y, la BYD, ou la Kia ! January 20, 2025

Ford, de son côté, recommande pour le Mustang Mach-E de débrancher le véhicule à 50 % de charge. Les conducteurs devraient également couper la batterie 12V si le stationnement dépasse 30 jours. Par temps froid, Tesla préconise de garder la voiture électrique branchée tout en désactivant des fonctions énergivores comme le mode Sentinelle.

De manière générale, les experts suggèrent de maintenir une charge de 70 à 80 % pour les périodes d’immobilisation inférieures à un mois. Pour des durées plus longues, une charge entre 40 et 60 % est par ailleurs idéale, avec des vérifications régulières. Ces pratiques permettent de préserver la santé des batteries et d’éviter une dégradation prématurée. Je vous propose également de lire notre article qui propose 10 conseils pour les VE en hiver.

