10 conseils essentiels pour les voitures électriques en période de neige !

La tempête Caetano s’apprête à déverser son lot de neige sur la France, et les propriétaires de voitures électriques doivent se préparer. Effectivement, les conditions hivernales peuvent avoir un impact direct sur la performance des VE et l’autonomie de leurs batteries. Voici quelques conseils pratiques pour éviter toute mauvaise surprise lors de cet épisode neigeux.

Optimiser les performances des voitures électriques en temps de neige

L’une des premières étapes pour conduire tranquillement par temps froid est de bien préparer votre véhicule. Commencez par préchauffer la batterie avant de prendre la route, car le froid peut réduire son efficacité. Vérifiez également que votre batterie est complètement chargée. Après tout, en hiver, la consommation en énergie est plus importante. C’est surtout le cas pour le chauffage.

Utiliser des pneus hiver est une autre astuce pour maximiser les performances des voitures électriques malgré la neige. Ces pneus spécifiques améliorent l’adhérence sur les routes glissantes. Dans l’éventualité où cette option serait trop onéreuse, optez pour des chaînes à neige ou des chaussettes pour pneus. Autre conseil utile : pensez à contrôler la pression de vos pneus. Celle-ci influe directement sur la stabilité du véhicule et son efficacité énergétique.

Planifiez vos trajets et adoptez une conduite adaptée

Les propriétaires de voitures électriques doivent être plus vigilants face à l’hiver et à la neige. Avant de partir, pensez à bien planifier votre itinéraire. Repérez les infrastructures de recharge qui se trouvent sur votre parcours. C’est important, car le temps de recharge durant la saison froide est plus long. Aussi, préparez un câble portable pour la recharge au cas où les bornes seraient occupées.

Une fois sur la route, adoptez une conduite souple et anticipez les conditions météorologiques. Je vous conseille par ailleurs d’éviter les freinages et accélérations brusques. De fait, la neige et le verglas peuvent rendre la route dangereuse, surtout lorsque vous conduisez une voiture électrique. En outre, enclenchez le mode économique de votre automobile pour optimiser l’utilisation de l’énergie. Pour finir, ayez toujours avec vous des accessoires de sécurité. Des gants, une couverture, ou encore un chargeur portable vous seront utiles en cas d’incident.

