Changer les pneus des voitures électriques coûte un bras ! Voici pourquoi !

Leur faible impact environnemental et leur faible coût de fonctionnement sont parmi les atouts des véhicules électriques. Pourtant, les voitures électriques cachent des coûts imprévus, notamment lorsqu’on doit changer les pneus. Cette situation est due à des spécificités techniques qui entraînent une usure plus rapide. Cela rend leur remplacement plus coûteux qu’on pourrait l’imaginer.

Une dégradation accélérée à cause du poids et de la propulsion

Le principal facteur expliquant cette usure plus rapide réside dans leur poids. Ces véhicules embarquent des batteries plus lourdes. Ils pèsent généralement plusieurs centaines de kilos de plus que leurs homologues thermiques. Par conséquent, ils exercent une pression plus importante sur les pneus. De plus, de nombreuses voitures électriques sont à propulsion et cela entraîne une usure prématurée de leurs pneus arrière. De fait, le couple instantané sollicite plus les roues.

Par ailleurs, selon Michelin et Goodyear, les pneus des VE s’usent jusqu’à 50 % plus vite que ceux des véhicules classiques. En outre, le style de conduite des conducteurs de VE peut aggraver la situation. L’accélération rapide, caractéristique des moteurs électriques, sollicite davantage les pneus. C’est surtout le cas lors des démarrages rapides. Cela entraîne une usure prématurée, en particulier si le conducteur appuie n’importe comment sur l’accélérateur.

Les conducteurs d’autos électriques peuvent tout à fait éviter cette catastrophe. Commencez par adopter une conduite plus douce, cela vous permettra de prolonger la vie de vos pneus. Évitez également les accélérations trop brusques et les freinages trop appuyés. Bien sûr, rappelez-vous d’entretenir régulièrement la pression des pneus du véhicule. Effectuez aussi des vérifications périodiques. En appliquant ces conseils, vous assurerez la longévité des pneus de votre voiture électrique.

D’autre part, vous pouvez investir dans des pneus spécifiques pour VE. Ils peuvent mieux supporter le poids des batteries et la sollicitation accrue des moteurs électriques. Naturellement, ils coûtent plus chers à l’achat en raison de leur spécificité. Cela dit, ils offrent une meilleure durabilité. Se procurer des pneus hiver constitue aussi une idée judicieuse pour les conducteurs vivant dans des régions froides.

Pneus hiver voiture électrique : sélection des meilleurs modèles https://t.co/KyuZ0059Fz — Michelin News (@MichelinNews) November 2, 2024

