Fireman Access : La solution de Renault pour éteindre les feux de VE !

Face aux préoccupations croissantes concernant les incendies de voitures électriques Renault a développé le Fireman Access. Ce dispositif vise à faciliter l’intervention des pompiers en cas d’incendie de batterie. Grâce à cette avancée, l’extinction des flammes devient plus rapide et plus efficace, ce qui réduit considérablement les risques.

Une solution novatrice pensée pour les pompiers

Les incendies de batteries lithium-ion sont particulièrement difficiles à maîtriser. Elles nécessitent une quantité d’eau bien plus importante qu’un feu de voiture classique. Le Fireman Access de Renault offre une solution simple mais efficace. Il propose un point d’accès dédié qui permet aux pompiers d’injecter directement l’eau au cœur de la batterie. Conçu en collaboration avec des experts en intervention incendie, ce système optimise le refroidissement et limite la propagation du feu.

Grâce à la technologie du Fireman Access, Renault affirme que l’extinction d’un incendie de batterie peut être réduite à cinq minutes. Cela pourrait en fait prendre plusieurs heures dans des conditions normales. Cette solution représente ainsi un gain de temps précieux pour les secours et une avancée majeure en matière de sécurité automobile. Avec ce dispositif, on a par ailleurs besoin de dix fois moins d’eau pour éteindre l’incendie.

Renault équipe ses nouveaux modèles du Fireman Access

Ce dispositif est désormais intégré sur plusieurs modèles électriques de Renault. Cela comprend la Mégane E-Tech et la Scénic E-Tech. Cette innovation fait partie d’une approche globale du constructeur. Elle vise à rassurer à la fois les conducteurs et les autorités sur la fiabilité des véhicules électriques.

En plus du Fireman Access, Renault a également mis en place un système de QR Code sur ses voitures. Celui-ci permet aux secours d’accéder rapidement aux informations essentielles pour leur intervention. Avec ces innovations, la marque française prend une longueur d’avance en matière de sécurité. Elle répond par conséquent aux défis que pose l’électrification du parc automobile.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn