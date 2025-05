Andor saison 2 se termine aujourd’hui, l’Étoile de la mort et d’autres secrets sont révélés !

Ce n’est pas excellent, mais cette série Star Wars a le mérite d’être un liant à l’histoire de Rogue One. Et les derniers mystères entourant l’Alliance Rebelle et l’Étoile de la mort dans la saison 2 d’Andor se terminent sur une bonne note en étant éclaircissant tout.

La structure unique de la saison, qui avance d’un an tous les trois épisodes, permet aux derniers chapitres de se dérouler juste avant les événements de Rogue One, un an après le massacre de Ghorman. Voici en détail comment cela s’est passé.

La révélation de l’Étoile de la mort

Un des mystères les plus persistants de l’univers Star Wars est enfin résolu. Comment l’Alliance Rebelle a-t-elle pris connaissance de l’existence de l’Étoile de la Mort ? Eh bien dans les épisodes 10 à 12, nous découvrons des informations fatidiques.

Attention spoiler, Luthen Rael, en rencontrant son contact impérial Lonni Jung, apprend que des événements tels que l’extraction de kyber sur Jedha et le massacre de Ghorman sont liés à la construction de cette super-arme. Sa construction est dirigée par Galen Erso et basée sur la planète Scarif.

Malheureusement, Lonni, en partageant cette information avec Luthen, devient une victime de la paranoïa de ce dernier. Et il le considère comme une personne pouvant le trahir. Ce moment tragique souligne l’importance de la communication et des relations dans la lutte contre l’Empire.

L’ironie de Luthen Rael

Luthen Rael, connu pour sa phrase emblématique « J’ai des amis partout », se retrouve alors dans une situation ironique. Alors qu’on arrive à la fin de la saison 2 de Andor où les secrets de l’Etoile de la mort passent dans les mains de l’ennemi de l’Empire, rien ne va plus.

En s’isolant sur Coruscant et en négligeant ses relations avec d’autres rebelles, Luthen a perdu la confiance de figures clés comme Bail Organa. Son engagement envers la cause a conduit à une rupture de ses liens.

Et cela a rendu difficile la transmission d’informations cruciales à l’Alliance Rebelle. Sans l’aide de Cassian et Kleya, son obstination aurait pu compromettre la lutte contre l’Empire.

Un hommage à Bail Organa

L’apparition de Bail Organa est dans la saison 2 de Andor et a suscité des réactions mitigées, en plus de l’apparition des plans de l’Etoile de la mort. Pourtant sa performance a finalement été bien accueillie.

Avant sa mort tragique sur Alderaan, Bail reçoit un hommage poignant dans la saison 2. Sa dernière phrase, où il exprime son désir de mourir en combattant l’Empire, résonne profondément avec son héritage. Bien qu’il périsse avec son peuple, son héritage perdure à travers sa fille, la princesse Leia, qui continue de se battre pour la liberté.

Le prix de la curiosité de Dedra Meero

Sinon, Dedra Meero, un autre personnage clé, voit sa quête de vérité lui coûter cher. Obsédée par la recherche de Luthen, elle finit par être arrêtée pour avoir accédé à des dossiers sensibles. En effet, après l’incident de Ghorman, Dedra est à nouveau obsédée par la recherche d’Axis, alias Luthen.

Mais ayant subi un interrogatoire par Orson Krennic qui met en lumière les dangers de sa curiosité, cela l’a conduit en prison sur Narkina. Et cette conclusion souligne les conséquences de ses actions et l’impact de la recherche de pouvoir au sein de l’Empire.

L’héritage de Cassian Andor dans cette saison 2

Pour finir, la fin de la saison 2 d’Andor se conclut sur une note déchirante. Dans une scène très émouvante, Bix tient un bébé dans ses bras, symbolise l’héritage de Cassian.

Bien qu’il ne sache jamais qu’il a un enfant, cette révélation ajoute une profondeur tragique à son personnage. La promesse de Bix de retrouver Cassian après la guerre rend la situation encore plus émotive. Cela souligne la perte mais également l’espoir pour un lendemain meilleur dans un univers en guerre.

