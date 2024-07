Princesse Leia : découvrez les faits sur cette icône intergalactique

Figure emblématique de la saga Star Wars, la princesse Leia Organa a marqué des générations de spectateurs avec son audace et sa détermination. Fille de Padmé Amidala et Anakin Skywalker, sœur de Luke Skywalker, elle brille à l'écran par son charisme. Coup de projecteur sur le leader de l'Alliance rebelle.

Fille de la reine Padmé Amidala et du chevalier Jedi Anakin Skywalker, qui deviendra plus tard le sinistre Dark Vador, Leia Organa est adoptée par le couple royal d'Alderaan après la mort de sa mère. Élevée comme une princesse, elle se lance très jeune dans des activités diplomatiques et devient sénatrice. Cette double identité d'orpheline et d'héritière de la couronne forge dès lors son caractère résolu et sa détermination dans la lutte contre l'empire du mal. Son engagement ne fléchit jamais, faisant d'elle une leader de la Rébellion contre l'Empire autoritaire.

Un personnage immortalisé par Carrie Fisher

Carrie Fisher (1956-2016) incarne la princesse Leia dès le premier film de la saga Star Wars en 1977. Elle partage l'écran avec Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker et avec Harrison Ford sous la peau de Han Solo.

Investie personnellement dans tous les aspects du rôle, Carrie insufflait à Leia une force et une vulnérabilité qui reflétaient ses propres expériences. Bien plus qu'une simple interprète, la comédienne hollywoodienne a émis son avis sur les détails importants du personnage. Ce qui influençait définitivement l'esprit rebelle de la princesse.

Elle reprit son rôle dans L'Empire contre-attaque (1980) et Le Retour du Jedi (1983). Trois décennies plus tard, elle réinterprète Leia Organa dans Star Wars Épisode VII : – Le Réveil de la Force (2015). L'actrice tourne chaque scène de l'Épisode VII : Les Derniers Jedi. Ce film lui a été dédié.

Carrie Fisher trépasse suite à un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans, avant la sortie de l'épisode VIII. Tout au long de sa carrière, elle remporte divers prix grâce à son interprétation de la princesse Leia. Elle reçoit notamment des hommages posthumes de Disney Legends, Primetime Emmy, Grammy du meilleur album parlé, Teen Choice de la meilleure actrice de film fantastique, etc.

Apparition dans d'autres épisodes de Star Wars

Carrie Fisher a repris son rôle de la princesse Leia dans ce film spin-off de la saga Star Wars. Bien que son apparition soit brève, elle a marqué les esprits des fans dans Rogue One: A Star Wars Story (2016). Puis, dans L'Ascension de Skywalker (2019), les images encore inédites de l'actrice ont été intégrées dans le dernier film de la Guerre des étoiles.

Ce fut l'occasion pour le studio Lucasfilm et Disney de donner une conclusion appropriée au personnage de la princesse Leia. Elle meurt dans cet épisode après avoir succombé à une maladie inconnue. Sa mort est un moment tragique pour tous les fans de la saga et elle laisse derrière elle un grand vide dans l'univers de Star Wars.

De nombreux produits dérivés à collectionner

Toutefois, ce ne fut pas encore la dernière fois que la princesse apparaît à l'écran. Elle revient notamment de manière beaucoup plus ludique dans Lego Star Wars: La Menace Padawan (2020). Dans ce film d'animation, elle ressemble davantage à un personnage comique pour plaire à la jeune génération. Dans un autre dessin animé intitulé Star Wars : Forces du destin, elle s'accompagne de plusieurs figures féminines de la saga.

Sinon, de nombreux articles à collectionner à l'effigie de ce personnage sont aussi disponibles dans le commerce. Il s'agit notamment de :

Figurine Funko Pop

T-shirt

Sac à dos

Peluche

Déguisement Halloween

Coque de téléphone

Poster

Mug

Coussin

Porte-clés

Une star engagée sur plusieurs fronts

De son vivant, Carrie Fisher utilisait régulièrement son personnage et son expérience personnelle comme plateformes pour aider et éduquer le public sur ces questions critiques. Carrie Fisher inspire de nombreuses actions hors écran en faveur de la reconnaissance des problèmes de santé mentale et de la toxicomanie. Elle était également une féministe assumée.

En 2023, elle obtient son étoile sur le Walk of Fame, au 6801 Hollywood Boulevard. Sa fille Billie Lourd joue d'ailleurs dans la saga sous la peau de la lieutenante Kaydel Ko Connix. Elle apparaît notamment dans Star Wars épisode VII : Le Réveil de la Force, Star Wars épisode VIII : Les Derniers Jedi ainsi que Star Wars épisode IX : L'Ascension de Skywalker.

La princesse Leia est l'un des 100 plus grands personnages de tous les temps. Selon le magazine Empire

La princesse Leia et sa coiffure

La coiffure de Leia est devenue aussi célèbre que le personnage même. Ses macarons latéraux dans Star Wars : le nouvel espoir (1977) sont imaginés par George Lucas en personne. Selon lui, le style était inspiré par les soldats révolutionnaires mexicains et contribua à renforcer l'image de guerrière et de femme forte. L'idée serait aussi née de la légendaire reine berbère Kahina. Cette figure historique s'est opposée à l'oppression des Omeyyades au VIIe siècle, à une époque où le matriarcat était une exception.

Loin d'être figée, la coiffure de la princesse Leia évolue au fil des épisodes. Elle est à l'image de son statut et des circonstances auxquelles elle doit faire face. Ainsi, le personnage arbore des tresses complexes dans L'Empire contre-attaque, mais affiche une coupe plus mature et sobre dans Le Réveil de la Force. À ce titre, avez-vous déjà lu notre article sur la robe de mariée de Leia Organa ?

Le grand amour avec Han Solo

La princesse Leia vit une idylle avec le contrebandier Han Solo. Leur romance s'avère aussi intense que tumultueuse. Ce fut une relation marquée par des échanges vifs, des moments de tendresse et une évolution profonde au fil des épisodes. Ce couple mythique représente la dynamique entre deux caractères forts.

Ils se chamaillent souvent, mais sont profondément respectueux l'un envers l'autre. L'évolution de leur relation illustre combien ces deux personnages grandissent ensemble avec le temps. Commencée avec des interactions conflictuelles, leur relation évolue vers un amour profond.

Leur love story illustre comment des personnes différentes peuvent grandir et trouver un terrain d'entente à travers des épreuves communes. Chacun d'eux fait face à des responsabilités distinctes tout en forgeant une liaison indestructible. Leur amour reste gravé dans la mémoire des fans comme étant l'une des romances les plus mémorables du septième art.

Leia est aussi la mère de Ben Solo, l'enfant qu'elle a eu avec Han Solo. Ce fils a basculé du côté obscur de la Force sous le nom de Kylo Ren et aurait causé la rupture de ses parents. Pour davantage de détails, je vous invite à lire l'article de notre collègue Lalaina V. intitulé « Star Wars : chronologie complète des événements de la saga ».

Les faits d'armes de Leia sont très nombreux

La princesse Leia a montré à plusieurs reprises ses compétences au combat dans la saga Star Wars. Excellente tireuse, elle a une grande maîtrise de plusieurs armes, y compris le blaster. Elle est également une combattante au corps à corps redoutable. Parmi ses pires ennemis se trouvent l'Empereur Palpatine et son redoutable apprenti Dark Vador.

L'héroïne s'est d'ailleurs confrontée à des chasseurs de primes comme Boba Fett, des généraux impériaux comme Grand Moff Tarkin. Il y avait même des Sith puissants comme Dark Maul.

Adolescente, Leia a mené une mission secrète auprès de son père, le sénateur Bail Organa. Elle a livré trois croiseurs au Rebel Phoenix Squadron. Ce personnage est surtout connu comme l'instigatrice du complot pour voler l'étoile de la mort.

Sa mission audacieuse vers la planète Scarif permet de détruire l'arme ultime de l'Empire. Les cinéphiles se souviennent également du spectaculaire sauvetage par Obi-Wan Kenobi. La princesse Leia a été arrachée aux mains de ses ravisseurs. Le public s'étonne encore qu'elle puisse garder secrète la présence de Kenobi jusqu'à ce qu'elle ait le plus besoin de lui.

Article sur le même sujet :

Andor : Leia se cache-t-elle derrière ce personnage de la série ?

Cette nouvelle série Star Wars devrait plaire aux fans du Mandalorian

The Acolyte : qu'est-ce qu'un acolyte dans Star Wars ? On vous explique le titre

Plus besoin de soutien-gorge dans l'espace

Leia Organa n'est pas seulement un personnage clé de Star Wars ; elle est également devenue un symbole féministe important. À titre d'anecdote, Carrie Fisher, l'actrice derrière ce rôle légendaire, a souvent partagé comment elle avait donné ses propres traits à Leia. Elle transforme ainsi une princesse traditionnelle en leader rebelle.

Une des demandes de George Lucas à Carrie était que Leia ne devait pas porter de soutien-gorge dans l'espace. Le cinéaste affirme que, dans un futur lointain, la mode serait différente. Cette anecdote amusante cache une réalité plus grande sur la perception et l'évolution des personnages féminins dans les médias.

Histoire de bikini

Le bikini de la princesse Leia est un costume emblématique porté par le personnage de Leia Organa dans le film Le Retour du Jedi. Il s'agit d'un dessous en métal doré et en tissu noir que l'héroïne met lorsqu'elle est capturée par Jabba le Hutt. Ce costume est devenu célèbre pour sa sensualité et sa provocation.

D'ailleurs, cette anecdote vestimentaire est associée à l'image de la princesse Leia dans la culture populaire. Tous se souviennent encore de la scène où la princesse était enchainée, mais parvient à s'élever en éliminant Jabba par elle-même.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.