Andor : Leia se cache-t-elle derrière ce personnage de la série ?

Dans Andor, la ressemblance frappante entre l’assistante rebelle de Luthen et la princesse Leia pousse les spectateurs à suspecter qu’elle ne soit en réalité cette dernière.

Tous les personnages d’Andor possèdent une riche histoire et une relation avec l’Empire. L’identité de l’assistante de Luthen s’est toutefois progressivement imposée comme le principal sujet de conversation. Son étrange ressemblance avec la princesse Leia des films et séries Star Wars fait que les spectateurs suspectent qu’elle soit la princesse Leia déguisée.

Andor : l’étrange ressemblance entre l’assistante de Luthen et la princesse Leia

L’assistante de Luthen s’appelle Kleya Marki. Mais la façon dont Luthen prononce son nom fait sonner cela comme Leia. Cela n’aurait pas été si déroutant si elle ne ressemblait pas autant à a princesse. D’ailleurs, on a tous cru qu’elles ne formaient qu’une seule et même personne lorsque Kleya apparut avec une capuche relevée sur ses cheveux lissés. De plus, Leia a récemment été refondue pour Obi-Wan Kenobi.

Kleya, une personne différente de la princesse Leia

Il est toutefois peu probable que Kleia et la princesse Leia soient une même personne. En effet, la princesse n’aurait qu’environ 15 ans à ce stade de la rébellion. Kleia semble certes, assez jeune, mais dire qu’elle a 15 ans serait exagéré. Les deux personnages ont tous les deux, été impliqués dans la rébellion. Toutefois, Kleia est plus virulente que Leia. Kleia a en effet été jusqu’à ordonner la mort d’un autre allié pour des raisons de commodité.

Rappelons que Star Wars Rebels a présenté Leia dans ses 16 ou 17 ans dans sa saison 2. Même à cet âge, elle était déjà secrètement impliquée dans la rébellion tout en continuant à conserver son apparence de princesse innocente d’Alderaan. Il n’y a rien qui puisse indiquer qu’elle ait mis en place la rébellion à un si jeune âge. De plus, Luthen est très prudent. Il n’aurait pas permis à un personnage aussi reconnaissable de se cacher même sous couverture dans sa boutique.

L’étrange ressemblance entre ces deux personnages semble donc relever d’une pure et simple coïncidence. Rien en dit toutefois que l’on ne retrouverait pas sur Andor, la princesse Leia. D’autant plus qu’elle a toujours été plus qu’enthousiaste d’aider la cause rebelle.

Un nouvel épisode d’Andor sort chaque mercredi parmi les nouveautés sur Disney Plus.