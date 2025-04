Andor saison 2: Disney+ nous livre l’une des meilleurs séries Star Wars pour cette raison

Ce mardi 22 avril 2025, les trois premiers épisodes de la saison 2 de Andor, préquelle de Rogue One : A Star Wars Story (2016) sont sortis sur Disney+. Et après le fiasco de Acolyte, les fans sont ravis.

Pour ceux qui veulent voir cela, quand la suite sortira petit à petit, les épisodes de la saison 2 d’Andor sont diffusés tous les mardis à 21 heures sur Disney+. Mais voici pourquoi c’est un succès.

Un début plein de rebondissements

Les trois premiers épisodes de la saison 2 d’Andor se déroulent un an après les événements du soulèvement sur Ferrix. Cassian est en mission d’infiltration pour Luthen. Et de son côté, mon Mothma et les autres protagonistes d’Andor sont à un mariage chandrillien.

Puis, on tombe directement sur la tentative des Impériaux, menée par le Directeur Krennic. Savez-vous qu’il s’agit également d’un personnage de Rogue One ? Il tente alors de prendre le contrôle de la planète Ghorman.

On peut dire que ces trois épisodes introductifs de la saison 2 d’Andor nous mettent directement dans le bain. Et c’est exactement ce que les fans attendaient depuis un bon moment. La saga Star Wars n’est pas faite que de scènes d’action. Et là, le public est très bien servi. Le jeu des acteurs est excellent et l’histoire est très bien écrite.

Diego Luna se surpasse dans la série Star Wars sur Disney+ : Andor saison 2

Au lieu d’une histoire de rébellion qui change totalement la galaxie, l’histoire se focalise surtout sur le retour de Cassian Andor à Luthen après une mission en forêt qui a mal tourné.

L’histoire montre bien le leadership de Cassian, et ces premiers épisodes de la saison 2 de Andor sur Disney+ nous démontrent pourquoi une Alliance Rebelle dans Star Wars est si importante.

Puis, on découvre une autre facette de Mon, car on voit ce qu’elle ressent après avoir imposé ce mariage à sa fille. Ensuite, les paysages dans la Chandrilla sont extraordinairement conçus. Et la présence menaçante de l’ancien Tay Volko qui exige une compensation pour ses efforts de rébellion est assez ironique.

Une intrigue poignante

L’intrigue sur Mina-Rau impliquant Bix, Brasso et Wilmon est peut-être la plus passionnante vu les trois premiers épisodes d’Andor saison 2 sur Disney+. Le jeu du chat et de la souris auquel ils se livrent avec les Impériaux donne le ton de la série. Cela donne lieu à des scènes inquiétantes dans lesquelles l’Empire prend les choses en main à leur manière, en particulier sur Bix.

Puis, on voit mieux le mal que ce grand ennemi dans Star Wars inflige. Cela n’a jamais été présenté dans la saga auparavant. Ces faits préparent alors l’avenir de Bix, qu’on a entrevu dans les bandes-annonces de la saison 2 d’Andor.

La saison 2 de la série Star Wars : Andor sur Disney+ a été bien produite

Disney a vraiment investi dans Andor saison 2 cette fois. Certes, la production a coûté près de 300 millions de dollars. Mais cette fois, aucun dollar n’a été gaspillé.

La mission de Cassian dans le premier épisode est magnifiquement filmée. Dedans, il y a d’ailleurs une grande scène en images de synthèse. Les scènes où le prototype du TIE Avenger s’écrase autour d’un hangar impérial, traverse une porte et vole à travers un canyon dangereux sont toutes phénoménales. Cela injecte de l’action dans cette série SyFy spéciale.

Ensuite, il y a la magnificence des lieux de tournage de la série. Le travail des développeurs sur les graphismes est incroyable, car quelle que soit la planète, tout est beau. Bien entendu, Chandrilla se démarque.

