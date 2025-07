Fiat présente la Topolino édition spéciale : une future voiture de collection en vue ?

Cette édition spéciale de la Fiat Topolino, imaginée avec Vilebrequin, incarne à merveille l’esprit estival chic et décontracté de la Riviera.

La Fiat Topolino fait sensation cet été avec une édition spéciale. Cette microcar électrique iconique se donne effectivement un relooking inédit grâce à une collaboration avec Vilebrequin. Résultat : un vent de Riviera souffle sur la mobilité urbaine !

Que cache l’édition spéciale de la Fiat Topolino ?

Cette série limitée est née de l’alliance entre le constructeur italien et la marque de maillots de bain Vilebrequin. Elle incarne la dolce vita à l’état pur et s’adresse aux amoureux de l’été. Cette nouvelle édition de la Fiat Topolino séduit en outre par son style inspiré du nautisme et de la Méditerranée.

D’une part, son design bicolore bleu marine et blanc rappelle les parasols rayés des plages de la Côte d’Azur. D’autre part, la capote souple et le porte-bagages de série invitent à l’évasion. Puis, avec sa douchette intégrée, vous pouvez vous rincer après une baignade, clin d’œil à l’art de vivre en bord de mer.

À l’intérieur de cette édition spéciale de la Fiat Topolino, les sièges arborent le logo Vilebrequin. Aussi, des finitions en teck d’inspiration nautique habillent l’habitacle. Chaque détail évoque en outre l’univers balnéaire, jusqu’à la tortue emblématique de la marque sur les accessoires. Cette édition collector, fabriquée à la main, respire l’exclusivité et le raffinement.

Une microcar électrique pensée pour l’été

Sous son look estival, cette Fiat reste fidèle à sa vocation, car elle propose une mobilité électrique accessible et stylée. Limitée à 45 km/h, l’autonomie de la Fiat Topolino édition spéciale est de 75 km. Elle est donc parfaite pour les trajets courts et les escapades improvisées.

FIAT and @Vilebrequin celebrate Summer dreams with the Topolino Vilebrequin Collector’s Edition: handcrafted, full-electric, and infused with the carefree Riviera spirit.https://t.co/IuEvaEaZrn pic.twitter.com/ZhDBprvG6X — Fiat (@fiat) July 3, 2025

Le prix de cette nouvelle Fiat s’affiche par ailleurs à 13 490 euros. Certes, elle est bien plus chère que la version classique. Cela dit, l’exclusivité et le soin artisanal justifient ce positionnement premium. Plus qu’une simple voiture, cette édition spéciale symbolise la rencontre entre deux icônes de la Riviera.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn