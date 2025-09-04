Fiat Grande Panda : trois motorisations pour une icône, essence, hybride et électrique

La voilà, la voilà ! L’icône se réinvente et cette fois, elle joue la carte de la polyvalence. Essence, hybride, électrique : la nouvelle Fiat Grande Panda décline sa légende sur tous les tons.

Prête à conquérir la ville et à séduire toutes les générations, elle prouve que l’on peut être une valeur sûre et avoir plus d’une corde… ou plutôt plus d’un moteur à son arc !

La Grande Panda dévoile son trio gagnant !

FIAT vient de compléter son puzzle avec l’arrivée tant attendue de la version essence de la Grande Panda. La marque italienne tient ainsi sa promesse : offrir une mobilité accessible et polyvalente pour tous les goûts et tous les budgets.

Désormais, l’emblématique citadine se décline en trois motorisations distinctes – essence, hybride et électrique – formant une gamme complète qui a déjà séduit de nombreux experts et remporté plusieurs récompenses. Le pari est simple : il existe désormais une Grande Panda pour chaque profil de conducteur.

Le retour du plaisir mécanique

Pour les puristes qui aiment sentir l’engagement des vitesses, la nouvelle version essence est faite pour vous. Sous le capot, un moteur turbo 3 cylindres de 1,2 litre délivrant 100 chevaux et un couple généreux de 205 Nm. Il est accouplé à une boîte manuelle 6 rapports, raffinée pour le plaisir de conduite.

Et ce véhicule bénéficie de la technologie Start&Stop pour optimiser sa consommation en ville. Cette configuration, disponible dès septembre à partir de 15.990€, offre une expérience de conduite intuitive, simple et économique, sans rien sacrifier au caractère pratique de la voiture.

L’hybride et l’électrique : la modernité en double option

Pour ceux qui privilégient l’efficacité énergétique, FIAT propose deux alternatives modernes. La version hybride associe un moteur thermique à un petit bloc lithium-ion de 48 volts et une transmission à double embrayage électrifiée (eDCT).

Le tout développe 110 chevaux pour une transition ultra-fluide entre les modes. Enfin, la version 100% électrique, zéro émission, embarque une batterie de 44 kWh et un moteur de 113 chevaux, offrant une autonomie suffisante pour le quotidien. Le choix est désormais total.

Un style pour tous, une personnalisation sans limite

Qu’importe la motorisation, la Grande Panda se décline en trois finitions distinctes : POP, ICON et LA PRIMA. La POP, pratique, offre l’essentiel avec la climatisation manuelle et un équipement de sécurité très complet. L’ICON mise sur le style et la connectivité avec des phares LED et un grand écran tactile.

Enfin, la LA PRIMA, sommet de gamme, offre le luxe de la technologie avec des jantes 17 pouces, la climatisation automatique et la navigation intégrée. Sept teintes vives et joyeuses, du jaune Limone au bleu Lago, viennent personnaliser le tout, affirmant son caractère résolument moderne et ludique.

Un design iconique et malin

Au-delà de la technique, ce qui unit toutes ces Panda, c’est une philosophie de design claire. Inspirée par l’iconique modèle des années 80, elle arbore des phares à pixels, des feux arrière en forme de cube et un lettrage « PANDA » 3D sur les portes.

L’intérieur, intelligent et centré sur l’humain, offre un espace inégalé dans sa catégorie et des rangements astucieux. La Grande Panda n’est pas qu’une voiture, c’est un compagnon de vie quotidien, moderne dans ses technologies et intemporel dans son esprit.

