Fiat Fastback SUV Coupé : Premières images officielles, design atypique en vue !

Fiat lève enfin le voile sur son Fastback SUV Coupé, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il ne passe pas inaperçu. Avec une silhouette hybride entre SUV dynamique et coupé racé, ce nouveau venu dans la gamme Fiat promet de secouer le segment.

Les premières images officielles révèlent un design audacieux, mélangeant courbes agressives et signature stylistique moderne. Entre sportivité et élégance, Fiat signe ici un modèle qui pourrait bien redéfinir les codes du SUV urbain.

Un look qui ne passe pas inaperçu

Fiat prépare une nouvelle offensive sur le marché des SUV avec son Fastback. Et les premières images fuitées font déjà jaser. Avec sa silhouette élancée et son allure sportive, ce SUV coupé semble prêt à concurrencer les Peugeot 3008 et Renault Arkana.

Les lignes agressives et la calandre imposante rappellent la Fiat Pulse. Mais avec un supplément de « muscles » si on peut dire. Sinon, Fiat mise clairement sur le design pour se démarquer dans un segment ultra-concurrentiel.

Une polyvalence qui fait envie

La Fiat Fastback SUV Coupé partagera donc sa base technique avec le Fiat Pulse, déjà commercialisé en Amérique du Sud. Mais sous le capot, on retrouvera probablement le même choix de motorisations : un 1.0 Turbo de 120 chevaux et un 1.3 Turbo de 185 chevaux.

La version électrique n’est pas exclue. Fiat a annoncé sa volonté de développer des modèles 100 % électriques dans les années à venir. Reste à savoir si le Fastback bénéficiera de cette technologie dès son lancement.

Un intérieur high-tech

Ensuite, selon les rumeurs, l’habitacle de la Fiat Fastback SUV Coupé devrait reprendre l’écran tactile géant du Pulse. il serait accompagné d’un tableau de bord numérique dernier cri. Puis, Fiat promet une finition soignée et des matériaux de qualité pour séduire une clientèle exigeante. Les amateurs de conduite sportive devraient donc également être comblés avec des sièges renforcés et un positionnement bas qui rappelle celui d’une berline.

Par la suite, il s’avère que la Fiat Fastback SUV Coupé ne sera pas réservé aux seuls marchés émergents. Fiat compte bien l’exporter en Europe et peut-être même en Amérique du Nord. Une façon pour le constructeur italien de montrer qu’il peut encore innover et surprendre. Malgré la concurrence féroce des SUV asiatiques et allemands, la marque tient donc a montré qu’elle tient le coup. Le positionnement tarifaire devrait être agressif, avec un prix d’entrée de gamme autour de 25 000 €.

Est-ce qu’on verra la Fiat Fastback SUV Coupé en 2026 ?

Enfin, si tout se passe comme prévu, cette voiture devrait être dévoilé officiellement d’ici la fin de l’année ou en 2026. Se sera peut-être lors du printemps 2026. C’est proche de la date de l’autre innovation majeure de Fiat : le Fiat Orso, aussi appelé Giga-Panda, qui partagera la plupart des caractéristiques techniques du Fastback mais adoptera une carrosserie plus classique.

Les amateurs de la marque italienne ont donc encore quelques mois à patienter avant de découvrir ce SUV coupé en chair et en os. Une chose est sûre : Fiat ne veut pas laisser le marché des SUV coupé aux seuls mains de ses concurrents.

