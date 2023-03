FC Manchester City/RB Leipzig : Comment regarder le match gratuitement ?

Après un score nul (1-1) lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, FC Manchester City et RB Leipzig vont s’affronter le 14 mars 2023 à l’Etihad Stadium pour le match retour. Cette rencontre très attendue est l’occasion pour leurs fans de suivre le match sur place ou bien en direct devant leurs écrans. Découvrez nos astuces pour regarder le match FC Manchester City/RB Leipzig gratuitement et en direct.

Très attendu par leurs fans respectifs, le face à face qui oppose Manchester City et Leipzig ce 14 mars s’annonce comme un choc du football européen et promet 90 minutes de suspense. D’ailleurs, les deux équipes ont montré à plusieurs reprises que le ballon rond n’est pas une science exacte. Alors, lequel des deux géants de la UEFA Champion’s league va poursuivre la compétition ? Suivez notre guide !

Comment regarder le match FC Manchester City/RB Leipzig gratuitement ? Les fans de football pourront suivre tous les matchs de leur équipe favorite en direct et gratuitement sur RTLplay.be. Voici comment contourner les restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement

FC Manchester City/RB Leipzig : une rencontre qui promet d’être intense

Manchester City sait par expérience que ce n’est pas toujours facile de gérer son avantage. Une leçon qui s’est confirmée lors de leur match aller contre le club allemand. En effet, malgré un but marqué à la première mi-temps, les hommes de Guardiola n’ont pas pu se donner de la marge et marquer un second but pour se préserver d’une réaction adverse.

La sélection de Marco Rose a ainsi réussi à réagir et à arracher le nul (1-1). Après un premier acte très intéressant où les deux équipes se sont livrées à un duel d’attaques, Leipzig a réussi à prendre le dessus à la pause. Revenus avec plus d’impact, une attitude plus agressive et déterminée, les joueurs allemands ont pris Manchester City au dépourvu et l’ont obligé à se replier. C’est donc avec un moral gonflé à bloc et une forme d’athlète que le RB Leipzig va affronter les champions d’Angleterre ce mardi. Les Citizens quant à eux devront se montrer féroce et vigilant pour espérer se qualifier en quart de finale pour ce match retour à domicile.

Dans tous les cas, le prochain match entre Manchester City et RB Leipzig promet d’être passionnant. Encore une fois, les deux clubs nous réservent une prestation exceptionnelle.

Regarder gratuitement le match FC Manchester City/RB Leipzig sur les chaînes étrangères

La manière la plus simple de suivre l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League gratuitement, c’est d’accéder à une chaîne de télévision étrangère comme la RTLplay.be. En effet, la chaîne nationale belge dispose des droits de diffusion de la Ligue des champions et prévoit de retransmettre en direct l’ensemble des matchs gratuitement. Vous pouvez ainsi suivre le match FC Manchester City/RB Leipzig sur le site de la chaîne avec des commentaires en français.

En revanche, comme cette chaîne est géobloquée, elle n’est accessible qu’avec une adresse IP. Pour contourner cette censure, vous aurez ainsi besoin d’un VPN comme NordVPN. Grâce à un vaste réseau de serveurs répartis dans le monde, ce service vous donne la possibilité de vous connecter à un serveur situé en Belgique et de disposer d’une adresse IP belge.

Outre la RTLplay.be, vous pourrez également regarder le match Manchester City/RB Leipzig gratuitement sur les chaînes autrichiennes ORF (https://orf.at/) et Servus TV (https://www.servustv.com/). Sans oublier la chaîne russe MatchTV (https://matchtv.ru) et la chaîne grecque Mega TV (https://www.megatv.com/) qui prévoit de diffuser l’ensemble des rencontres de la Ligue des champions gratuitement. À noter toutefois que les commentaires seront en langue étrangère.

Par ailleurs, comme ses chaînes limitent également leur accès aux adresses IP nationales, il faudra vous connecter à un VPN gratuit ou payant pour pouvoir suivre la compétition.

Pourquoi recourir à un VPN pour visionner le match FC Manchester City/RB Leipzig gratuitement ?

Si vous souhaitez regarder Manchester City/RB Leipzig gratuitement sur une chaîne étrangère, l’utilisation d’un VPN est indispensable. De fait, cette solution vous permet de masquer votre adresse IP et de vous connecter à un serveur virtuel situé dans une autre localisation afin d’accéder à des contenus bloqués dans votre zone géographique. Un réseau privé virtuel est également un allié de choix pour vous protéger contre les pirates informatiques et les attaques malveillantes.

En outre, un VPN comme NordVPN met à votre disposition une variété de protocoles et une large gamme d’options de sécurité avancées qui vous permet de naviguer en tout anonymat sur le web. Ajoutez à cela 30 jours d’essai gratuits pour regarder Manchester City/RB Leipzig et toutes les autres rencontres de la Ligue des Champions sans débourser le moindre centime.

FC Manchester City/RB Leipzig : FAQ sur la rencontre

Quand aura lieu le match FC Manchester City/RB Leipzig ?

Le match FC Manchester City/RB Leipzig aura lieu le mardi 14 mars à 21 heures.

Où se déroulera la rencontre entre le FC Manchester City/RB Leipzig ?

La rencontre se déroulera à l’Etihad Stadium de Manchester.